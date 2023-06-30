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    Лукашенко: «Координаты центров принятия решений до миллиметра известны и утверждены на военных картах»

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что определил и утвердил «на военных картах» места «центров принятия решений» недружественных стран. Слова Лукашенко 30 июня цитирует близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

    Это заявление глава Белоруссии сделал, выступая во Дворце Республики в Минске на торжественном собрании в честь Дня Независимости страны(отмечается 3 июля).

    «Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах», — сказал Лукашенко.

    Напомним, ранее президент Белоруссии заявил, что значительная часть российского ядерного оружия, которое планируется завезти в республику, уже находится на её территории. И подразделения ЧВК «Вагнер», которые выведены в Белоруссию, не будут задействованы в охране ядерных арсеналов.

    А две недели назад Лукашенко назвал тип, мощность и боевую эффективность переданного Россией ядерного оружия. По словам белорусского лидера, получены ракеты и бомбы. Мощность бомб Лукашенко описал как «в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки», то есть примерно 60 килотонн. Президент убеждён, что каждая такая бомба может уничтожить 1 миллион человек. Лукашенко также упомянул наличие в республике хранилищ для ядерных боеприпасов. Количество обозначил так — «хранилищ как собак в деревне».

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    ЛукашенкоЦентры принятия решений
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