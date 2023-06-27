Лукашенко: «Никакое ядерное оружие «Вагнер» охранять не будет»

Значительная часть российского ядерного оружия, которое планируется завезти в Белоруссию, уже находится на территории страны. И подразделения ЧВК «Вагнер» не будут задействованы в охране ядерных арсеналов. Об этом 27 июня заявил президент республики Александр Лукашенко, передаёт агентство БЕЛТА.
Это заявление Лукашенко сделал на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, когда комментировал подробности переговоров 24 июня с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
«Никакой «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие. Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами», — цитирует агентство слова белорусского президента.
Александр Лукашенко считает, что подобные заявления насчет ЧВК — «это обычный вброс»(цитата по БЕЛТА).
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии готовы помочь с размещением бойцов ЧВК «Вагнер», но пока что никаких специальных лагерей для них не строят. Также в республике не будет пунктов по набору в ЧВК. По словам Лукашенко, «вагнеровцы» пока находятся в Луганске в своих лагерях.
14 июня президент Белоруссии назвал тип, мощность и боевую эффективность переданного Россией ядерного оружия. «Фонтанка» писала об этом здесь.