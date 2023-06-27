Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» пока что находятся в Луганске

В Белоруссии готовы помочь с размещением бойцов ЧВК «Вагнер», но пока что никаких специальных лагерей для них не строят. Также в республике не будет пунктов по набору в ЧВК. Об этом 27 июня заявил президент Александр Лукашенко. Подробности приводит «БЕЛТА».
По словам Лукашенко, «вагнеровцы» пока находятся в Луганске в своих лагерях. «И как мне сказал вчера звонивший Пригожин, кто-то подпишет контракт с Минобороны. Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста — забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься», — добавил он.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа Пригожина смогут продолжить службу в России или уехать в Белоруссию, если захотят. Также в Кремле гарантировали, что уйти туда сможет и сам Пригожин. По данным сервиса Flightradar24, бизнес-джет Embraer Legacy 600 с номером RA-02795, который связывают с Пригожиным, приземлился под Минском во вторник утром. Позже его прибытие в республику подтвердил Лукашенко.
Также президент Белоруссии подчеркнул, что никаких пунктов по приему в ЧВК «Вагнер» в республике не будет.
На встрече с министром обороны Виктором Хрениным Лукашенко обсудил размещение в республике ЧВК «Вагнер», которую согласились принять после попытки вооруженного мятежа в России. Стороны сошлись, что командиры штурмовых отрядов обладают необходимым для армии боевым опытом и могут рассказать про тактику наступления и обороны.