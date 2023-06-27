    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, вос

    758мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd84.66eur92.3

    Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» пока что находятся в Луганске

    1208
    5 комментариев

    В Белоруссии готовы помочь с размещением бойцов ЧВК «Вагнер», но пока что никаких специальных лагерей для них не строят. Также в республике не будет пунктов по набору в ЧВК. Об этом 27 июня заявил президент Александр Лукашенко. Подробности приводит «БЕЛТА».

    По словам Лукашенко, «вагнеровцы» пока находятся в Луганске в своих лагерях. «И как мне сказал вчера звонивший Пригожин, кто-то подпишет контракт с Минобороны. Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста — забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься», — добавил он.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа Пригожина смогут продолжить службу в России или уехать в Белоруссию, если захотят. Также в Кремле гарантировали, что уйти туда сможет и сам Пригожин. По данным сервиса Flightradar24, бизнес-джет Embraer Legacy 600 с номером RA-02795, который связывают с Пригожиным, приземлился под Минском во вторник утром. Позже его прибытие в республику подтвердил Лукашенко.

    Также президент Белоруссии подчеркнул, что никаких пунктов по приему в ЧВК «Вагнер» в республике не будет.

    На встрече с министром обороны Виктором Хрениным Лукашенко обсудил размещение в республике ЧВК «Вагнер», которую согласились принять после попытки вооруженного мятежа в России. Стороны сошлись, что командиры штурмовых отрядов обладают необходимым для армии боевым опытом и могут рассказать про тактику наступления и обороны.

    ФСБ 23 июня возбудила дело по факту организации вооруженного мятежа после слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы имевшем место обстреле тыловых позиций ЧВК. К утру 24 июня вагнеровцы вошли в Ростов-на-Дону и оцепили штаб Южного военного округа. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров убедил Пригожина развернуться. В Кремле пообещали, что уголовное дело в отношении бизнесмена будет прекращено и тот «уйдёт в Белоруссию». 27 июня Федеральная служба безопасности России объявила о прекращении дела о вооруженном мятеже.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close