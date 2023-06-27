Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» пока что находятся в Луганске

В Белоруссии готовы помочь с размещением бойцов ЧВК «Вагнер», но пока что никаких специальных лагерей для них не строят. Также в республике не будет пунктов по набору в ЧВК. Об этом 27 июня заявил президент Александр Лукашенко. Подробности приводит «БЕЛТА».



По словам Лукашенко, «вагнеровцы» пока находятся в Луганске в своих лагерях. «И как мне сказал вчера звонивший Пригожин, кто-то подпишет контракт с Минобороны. Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста — забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься», — добавил он.

