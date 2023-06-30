Первый российский краболов в уникальном плавучем доке остановит трассу «Кола» на два часа

Днем 2 июля планируется развести мост через реку Свирь в Лодейнопольском районе Ленобласти, для чего остановят движение по федеральной трассе «Кола». По реке в специально разработанном для него плавучем доке провезут первый российский краболов «Вайгач». Он плывет из Нижнего Новгорода в Выборг на достройку.

С 13:00 до 15:00 2 июля будет разведен мост через Свирь на 236-м километре автодороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На это время движение автомобильного транспорта по трассе будет полностью перекрыто.

Мост разведут, чтобы пропустить вниз по реке барже-буксирный состав из буксиров « МБ-1223 » и «Пересвет» и краболова «Вайгач» с максимальным высотным габаритом 16 метров. Если же суда не успеют подойти к запланированному времени, то разводку моста перенесут на 3 июля на это же время.



Краболов-процессор «Вайгач» построен на нижегородском заводе «Красное Сормово». Особенность такого типа судов в том, что они позволяют вести полный цикл крабового промысла от вылова до производства замороженной продукции прямо в море. «Вайгач» позволяет ловить и перерабатывать до 60 тонн камчатского краба в сутки, рассказывает пресс-служба завода «Красное Сормово».