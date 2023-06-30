Первый российский краболов в уникальном плавучем доке остановит трассу «Кола» на два часа

Днем 2 июля планируется развести мост через реку Свирь в Лодейнопольском районе Ленобласти, для чего остановят движение по федеральной трассе «Кола». По реке в специально разработанном для него плавучем доке провезут первый российский краболов «Вайгач». Он плывет из Нижнего Новгорода в Выборг на достройку.
С 13:00 до 15:00 2 июля будет разведен мост через Свирь на
Мост разведут, чтобы пропустить вниз по реке барже-буксирный состав из буксиров «
Краболов-процессор «Вайгач» построен на нижегородском заводе «Красное Сормово». Особенность такого типа судов в том, что они позволяют вести полный цикл крабового промысла от вылова до производства замороженной продукции прямо в море. «Вайгач» позволяет ловить и перерабатывать до 60 тонн камчатского краба в сутки, рассказывает пресс-служба завода «Красное Сормово».
В середине июня краболов отправился из Нижнего Новгорода в Выборг для финального этапа достройки, после чего в июле начнутся его швартовные и ходовые испытания. Операцию по транспортировке судна на заводе называют уникальной. В длину «Вайгач» небольшой — всего 63 метра, но осадка у него как у морского судна, и для передвижения по рекам нужно было уменьшить ее нетривиальным способом.
Видео: завод «Красное Сормово».
Для транспортировки «Вайгача» Невское проектно-конструкторское бюро разработало разъемную конструкцию плавучего дока, которая позволяет устанавливать судно на кильблоки. Док разъединяется на две части: носовую и кормовую, они притапливаются на максимальную осадку, затем судно заводится кормой в носовой блок, подводится носовой блок, и их стыкуют специально разработанным сцепным устройством. После этого вода откачивается и док вместе с судном всплывает до рабочей осадки. Это позволят транспортировать судно по рекам через ограниченные по размерам шлюзы.
Видео: завод «Красное Сормово».