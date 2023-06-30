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    Первый российский краболов в уникальном плавучем доке остановит трассу «Кола» на два часа

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    Днем 2 июля планируется развести мост через реку Свирь в Лодейнопольском районе Ленобласти, для чего остановят движение по федеральной трассе «Кола». По реке в специально разработанном для него плавучем доке провезут первый российский краболов «Вайгач». Он плывет из Нижнего Новгорода в Выборг на достройку.

    С 13:00 до 15:00 2 июля будет разведен мост через Свирь на 236-м километре автодороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На это время движение автомобильного транспорта по трассе будет полностью перекрыто.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Мост разведут, чтобы пропустить вниз по реке барже-буксирный состав из буксиров «МБ-1223» и «Пересвет» и краболова «Вайгач» с максимальным высотным габаритом 16 метров. Если же суда не успеют подойти к запланированному времени, то разводку моста перенесут на 3 июля на это же время.

    Краболов-процессор «Вайгач» построен на нижегородском заводе «Красное Сормово». Особенность такого типа судов в том, что они позволяют вести полный цикл крабового промысла от вылова до производства замороженной продукции прямо в море. «Вайгач» позволяет ловить и перерабатывать до 60 тонн камчатского краба в сутки, рассказывает пресс-служба завода «Красное Сормово».

    В середине июня краболов отправился из Нижнего Новгорода в Выборг для финального этапа достройки, после чего в июле начнутся его швартовные и ходовые испытания. Операцию по транспортировке судна на заводе называют уникальной. В длину «Вайгач» небольшой — всего 63 метра, но осадка у него как у морского судна, и для передвижения по рекам нужно было уменьшить ее нетривиальным способом.

    Видео: завод «Красное Сормово».

    Для транспортировки «Вайгача» Невское проектно-конструкторское бюро разработало разъемную конструкцию плавучего дока, которая позволяет устанавливать судно на кильблоки. Док разъединяется на две части: носовую и кормовую, они притапливаются на максимальную осадку, затем судно заводится кормой в носовой блок, подводится носовой блок, и их стыкуют специально разработанным сцепным устройством. После этого вода откачивается и док вместе с судном всплывает до рабочей осадки. Это позволят транспортировать судно по рекам через ограниченные по размерам шлюзы.

    Видео: завод «Красное Сормово».

    Фото: Завод «Красное Сормово»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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