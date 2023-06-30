Кринж-свидания, российские аналоги и миллионы долларов — провожаем Tinder из России

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC Поделиться Поделиться





Приложение для знакомств Tinder, как и предупреждало месяц назад, перестало работать в России 30 июня. Вспоминаем, что принесло одно из самых популярных дейтинг-приложений в нашу жизнь и на кого оно нас покидает.

В пятницу пользователи сервиса обнаружили, что основная функция — «свайпание» профилей — теперь отключена. При попытке воспользоваться ею появляется сообщение об ошибке. При этом в аккаунт зайти все еще можно, как и отправлять сообщения другим пользователям. Но зачем вам еще один мессенджер, правда? Также Tinder исчез из онлайн-магазинов Google Play и AppStore. К слову, если для вас актуальны знакомства с людьми из других городов и стран, сервис продолжает работать с VPN, убедился корреспондент «Фонтанки».

Tinder, конечно, не был паинькой и к нему, как и ко множеству других иностранных сервисов, возникали вопросы у российских властей, но далеко не в первую очередь. В июле 2022 года его оштрафовали на 2 миллиона рублей за отказ легализовать данные россиян на территории страны. К тому моменту конкуренты сервиса, Badoo и Bumble, уже покинули Россию. Tinder, видимо, очень долго сомневался, но все же решил последовать за ними.

Свято место пусто не бывает. Как уже было с одной запрещенной в России соцсетью, к делу тут же подключились мастаки импортозамещения. В Петербурге даже придумали аналог приложению под названием «Каждой твари по паре». Авторы представили проект в рамках программы «Твой бюджет» и оценили его реализацию в 1,8 млн рублей, уверяли в окупаемости и прибыльности, однако до следующего этапа весьма актуальная идея не добралась.

Если серьезно, как удалось выяснить «Фонтанке», Tinder зарабатывал в России порой более 1,5 млн долларов в месяц. За 12 месяцев выходило почти 14 млн долларов. В масштабах глобального сервиса с выручкой в 1,8 млрд долларов это, конечно, копейки, но на наши деньги и реалии рынка это где-то 980 млн рублей. Вот за такой кусок пирога поборются оставшиеся в стране конкуренты дейтинг-гиганта. По обороту и скачиваниям с очень сильным отрывом, но за Tinder следуют Pure и «Мамба». Подробнее об их характеристиках и перспективах «Фонтанка» писала здесь.

А пока день икс не наступил, даже на ПМЭФ-2023 самые деловые люди страны «метчились» в Tinder. Женская часть редакции «Фонтанки» заглянула в приложение во время пленарного заседания с участием президента, составила портреты типичных форумчан, которых там увидела, и попросила нейросеть их изобразить. Вот что получилось.

Tinder в русском языке стал именем нарицательным в контексте обсуждения неудачных свиданий. Там можно было «создать пару» и с аферистами, и с «криптоинвесторами», которые вместо любви предлагали вкладывать деньги в сомнительные проекты, и познакомиться с консуматоршами, которые по отработанной схеме разводили наивных кавалеров на деньги в подставных ресторанах. Но, как показывает практика, неудачные свидания бывают не только в онлайн-дейтингах — о худших из них читатели «Фонтанки» рассказали здесь.