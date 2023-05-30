Предупредил как честный. Tinder уведомляет российских пользователей об уходе

Глобальный сервис знакомств Tinder начал уведомлять российских пользователей о прекращении работы в стране с 30 июня, передает 30 мая ТАСС. Сообщение появляется при входе в приложение сервиса.

«Сервис Tinder прекратит работу в России 30 июня 2023 года. До этого момента пользователи по-прежнему смогут создавать пары и общаться», — говорится в тексте.



О своих намерениях владельцы Tinder сообщали заранее, и вот — официально предупредили россиян, которые ищут личное счастье с помощью этой платформы.



Как удалось выяснить «Фонтанке», Tinder зарабатывал в России порой более 1,5 миллиона долларов в месяц. В масштабах глобального сервиса с выручкой в 1,8 миллиарда долларов это довольно скромно. О перспективах отечественного рынка сервисов онлайн-знакомств читайте тут.

