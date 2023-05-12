Тиндера.нет. «Фонтанка» выяснила, сколько зарабатывал Tinder и что будет с рынком сервисов знакомств после его ухода

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC Поделиться Поделиться





Из России уходит гегемон рынка онлайн-знакомств Tinder, еще и в сезон — основной приток жаждущих любви в сервисы знакомств обычно приходится на теплые месяцы. Причем решение расстаться не прощаясь ударит в основном по одиноким сердцам, компания практически не заметит потерь.



Как удалось выяснить «Фонтанке», Tinder зарабатывал в России порой более 1,5 млн долларов в месяц. За 12 месяцев вышло почти 14 млн долларов. В масштабах глобального сервиса с выручкой в 1,8 млрд долларов это, конечно, копейки. Но на наши деньги и реалии рынка это где-то 980 млн рублей, если брать средневзвешенный курс доллара за этот период в 65,5 (в реальности в рублях должно было выйти больше, потому что платежный курс — выше биржевого).



Забавно, что такая цифра образовалась у Tinder уже после того, как сервис объявил, что не будет принимать платежи от россиян. А для российских участников рынка это пока что был недосягаемый результат.



«Фонтанка» узнала, как поделят между собой этот миллиард сервисы дейтинга и куда пойдут знакомиться освободившиеся пользователи (спойлер: не в офлайн).

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Tinder объявил об уходе в начале мая: у общительных и отчаянных дедлайн по поиску возлюбленного до 30 июня. И хотя на словах компания отключила платные опции для россиян еще в апреле прошлого года, его пользователи находили способы заплатить за услуги. Так что доходы от знакомств у Tinder в стране остались, причем нескромные. Сервис зарабатывает в России в среднем 1,25 млн долларов в месяц: меньше миллиона проскочило только в феврале. Остальное время в период с мая прошлого года по май нынешнего Tinder уверенно держался в пределах от миллиона до полутора и выше в месяц, поделились статистикой с сервиса SensorTower участники рынка.



Более того, после ухода Badoo Tinder был лидером по заработкам в России среди всех социальных сетей (не только дейтинговых). В течение 2022 года он делил первое и второе место с VK, оставив позади Telegram, Pure, «Одноклассников» и даже Duolingo. Как подчеркнули в сервисе знакомств «Фотострана», который позиционирует себя как крупнейший в России сервис знакомств с 63 млн зарегистрированных пользователей в СНГ, далеко не факт, что пользователи будут готовы платить другим сервисам знакомств с такой же отдачей, даже в отсутствие тиндеровской альтернативы.



После появления новостей о предстоящей блокировке пользователи начали активно скачивать Tinder, опасаясь удаления приложения из сторов. С ниже чем сотого места по скачиваниям сервис поднялся почти на 50-е, рассказали в «Фотостране».

Куда могут и можно уйти с Tinder

Прежде чем хоронить Tinder, нужно узнать, насколько радикально он собрался уходить: пока в компании не давали никаких пояснений о том, что именно будет с российскими пользователями. Как отмечают игроки рынка, вариантов несколько: удаление приложения из сторов, блокирование пользователей, которые заходят на сервис и регистрируются на нем из России, исключение российских клиентов из поиска и блокировка по номеру телефона и другим данным, которые есть в профиле.



Возможен и расклад, при котором у старых пользователей доступ к аккаунту останется, а уже новых Tinder не примет — чтобы познакомиться, придется покупать анкету на сайтах объявлений. Кроме того, найдутся клиенты, которые все равно будут пытаться пользоваться сервисом, в особенности те, кто заинтересован в интернациональных знакомствах, отметил гендиректор «Мамбы» Андрей Бронецкий.

«Если они скажут, что старые пользователи могут пользоваться и дальше, то уход будет очень медленным. Если они громко хлопнут дверью и заявят, что все пользователи, у которых префикс телефонного номера +7, — до свидания, то тогда, конечно, это будет более чувствительный удар по лояльности пользователей и более резкая миграция. Я думаю, что они закроют скачивание приложения для новых пользователей, а старые продолжат пользоваться», — считает он.



Гипотетически доступ даже к заблокированному приложению получить можно, если скачать приложение из альтернативных магазинов на Android или изменить страну в сторе из-за рубежа. Однако в таком случае Tinder рискует остаться максимум красивой иконкой, занимающей память, — людей на территории России в приложении уже не встретишь, объяснили в «Фотостране».

Кроме того, как отмечают сами игроки рынка, авторитет Tinder на рынке дейтинга во многом преувеличен. Дело в том, что сервис был в большей степени ориентирован на Москву, Петербург и еще несколько крупных мегаполисов — в мелких городах пользователи предпочитали ему другие приложения, отметил гендиректор «Мамбы» Андрей Бронецкий. По подсчетам компании, доля Tinder на рынке дейтинга в России составляла порядка 20–25 % .

Другой вопрос в том, что Tinder выигрывал среди молодежи, однако и здесь альтернатива ему найдется, считает Андрей Бронецкий.



«У Tinder не то чтобы есть ноу-хау для молодежи, просто так сложилось. Я не думаю, что для людей это будет трагедия и пропадет возможность создавать социальные связи, искать партнеров из-за ухода Tinder. Люди, которые хотят знакомиться, в любом случае найдут подходящие площадки либо среди текущих, которые подстроятся под новую аудиторию, либо среди новых, которые появятся под их потребности», — подчеркнул он. Аналитики «Фотостраны» же считают, что молодежь, а парни в особенности, переместятся в Pure (работает только в мобильных приложениях).

Наиболее вероятный исход — перераспределение и клиентов, и денег, как это было после ухода Badoo. В еще одном сервисе знакомств — Tabor (публикует данные о 39 млн зарегистрированных пользователей) ждут рост числа клиентов на 10–15 % по всей стране, а в городах с населением более миллиона человек — на 20–25 % . Большой финансовый прорыв в «Фотостране» пророчат «Мамбе»: выручка компании за прошлый год составила 853,8 млн рублей, а за нынешний сервис может нарастить от 10 до 30 % оборота.



Другой вариант — появление новых игроков, которые приютят всех одиноких, ищущих новую площадку. В «Фотостране» прогнозируют, что на рынок может выйти сервис из Китая или отдельное приложение от VK — существующие в самой социальной сети знакомства не очень-то успешны.



А готовы ли платить

Еще в декабре многие сервисы знакомств столкнулись с уменьшением числа плательщиков. «Есть ощущение, что люди стали более осторожно относиться к платным покупкам. В сентябре было снижение процента платящих примерно на 10 % . Сейчас ситуация в плане покупок не стабилизировалась», — рассказали тогда «Фонтанке» в LovePlanet.

Как оказалось, к весне жизнь начала налаживаться, по крайней мере у тех, кто старательно ищет вторую половинку. В «Мамбе» заметили рост и числа пользователей, и выручки, и среднего чека, а среднее время в приложении за последний год увеличилось примерно на 15 % .



На руку сервисам дейтинга могут сыграть и цены. Tinder был не то чтобы дешевым удовольствием: подписка Tinder+ обходилась в 1790 рублей в месяц, Tinder Gold — в 2690 рублей. Можно было и сэкономить, и купить пакет на полгода или на год сразу. Тогда первый пакет стоил бы 883 и 591 рубль в месяц соответственно, второй — 1333 и 890 рублей. Правда, у такой скидочной системы есть и обратная сторона: если найти любовь получилось за первый месяц пользования, придется либо смириться с потраченными в никуда деньгами, либо быть более избирательным и присматривать варианты в отведенный подпиской срок.

У других российских сервисов запросы скромнее. Самая дорогая подписка у Pure и Loveplanet (декларирует 34 млн зарегистрированных пользователей) — тысяча рублей в месяц. На «Мамбе» VIP-статус обойдется всего в 299 рублей за 30 дней, а в «Друг вокруг» (работает только в мобильных приложениях) — в 199 рублей.



Как и сколько можно заработать на любви

В период с мая 2022 года по май нынешнего сервисы знакомств заработали миллионы долларов. Лидирует по выручке Tinder — 14,9 млн долларов при 3,2 млн скачиваний за год, поделились статистикой с сервиса SensorTower в «Фотостране». На втором месте Pure — 2,5 млн долларов и 331,4 тыс. новых пользователей. «Мамба» заработала 1,1 млн долларов и привлекла 955 тыс. человек, «Друг вокруг» — 366 тыс . долларов и 614 тыс. пользователей.

Базовая бизнес-модель для сервисов знакомств по всему миру — это система подписок, подчеркнул Андрей Бронецкий. За определенную плату в месяц пользователям предлагается расширенный набор функций при поиске партнера, например можно лайкать неограниченное число клиентов, видеть, кто оценил вашу анкету, скрывать о себе часть информации и пробиваться в топ, чтобы обращать на себя внимание большего числа страждущих и ищущих.



Монетизировать сервисы дейтинга иначе довольно сложно, отметил гендиректор «Мамбы», — дело в инертности отношений. «Взаимоотношения между мужчиной и женщиной и их потребности достаточно инертны, каждый год они особенно не меняются, поэтому и модель заработка практически одинакова», — подчеркнул он.



При этом помог конкурентам зарабатывать именно Tinder и его «агрессивная политика монетизации», которая и перетянула на онлайн-знакомства платежеспособную аудиторию, отметили в сервисе знакомств Tabor. В компании ожидают рост среднего чека на 25–40 % и считают, что плательщики от Tinder российским сервисам все-таки перепадут.

В «Фотостране» же фиксируют сложности на рынке дейтинга: платежи в сторах заблокированы, пользователи не могут расплачиваться за попытки найти счастье по своей банковской карте. Чтобы заработать и переманить к себе осиротевших героев Tinder, нужно иметь альтернативный платежный шлюз, например, принимать оплату на сайте, а также иметь альтернативные источники заработка.

«У всех приложений будет доминировать модель заработка на рекламе, так как прямые платежи с мобильных карт заблокированы в русских магазинах приложений. В приложениях увеличится количество плейсментов — мест показа рекламы», — прогнозируют в «Фотостране».



В «Мамбе» возражают: деньги и обходные пути есть, пользователи держатся. «Есть хорошая динамика, в частности это связано с тем, что теперь можно принимать платежи на Android в обход Google Play, есть потенциал, что рано или поздно решится ситуация с Apple Pay», — считает Андрей Бронецкий.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

