Сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz прекратят работать в России и Белоруссии

Сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz приняли решение о прекращении работы в России и Белоруссии. Приложения из Apple App Store и Google Play Store этих двух стран будут удалены.
Соответствующее заявление было опубликовано накануне, 8 марта, на сайте головной компании Bumble Inc. Конкретная причина прекращения деятельности в сообщении не уточняется.
Согласно опубликованному отчету о доходах, совокупный доход фирмы от России, Украины и Белоруссии по итогам 2021 года составил примерно
Ранее о приостановке своей деятельности из-за ситуации вокруг Украины сообщил подписной сервис аудио- и электронных книг Storytel. В компании отметили, что продолжат внимательно следить за развитием событий и оценивать их, а также поддерживать диалог со всеми заинтересованными сторонами.