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Сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz прекратят работать в России и Белоруссии

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Сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz приняли решение о прекращении работы в России и Белоруссии. Приложения из Apple App Store и Google Play Store этих двух стран будут удалены.

Соответствующее заявление было опубликовано накануне, 8 марта, на сайте головной компании Bumble Inc. Конкретная причина прекращения деятельности в сообщении не уточняется.

Согласно опубликованному отчету о доходах, совокупный доход фирмы от России, Украины и Белоруссии по итогам 2021 года составил примерно 2,8 % от общего годового дохода Bumble Inc. в 2021 году, почти весь — от приложений Badoo и прочего. Россия, Белоруссия и Украина принесли менее 0,1 % дохода от приложения Bumble.

Ранее о приостановке своей деятельности из-за ситуации вокруг Украины сообщил подписной сервис аудио- и электронных книг Storytel. В компании отметили, что продолжат внимательно следить за развитием событий и оценивать их, а также поддерживать диалог со всеми заинтересованными сторонами.

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Комментарии (11)

zlopopik
Мальчики и девочки начнут знакомиться вживую? Может и дети тогда начнут рождаться, а не завозиться с приезжими?
07A
Маруся Марусяк никогда не попадет в Германию!
ssr
Грусть печаль меня сжигает )))
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