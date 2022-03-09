Сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz прекратят работать в России и Белоруссии

Сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz приняли решение о прекращении работы в России и Белоруссии. Приложения из Apple App Store и Google Play Store этих двух стран будут удалены.



Соответствующее заявление было опубликовано накануне, 8 марта, на сайте головной компании Bumble Inc. Конкретная причина прекращения деятельности в сообщении не уточняется.

