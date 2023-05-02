Смахивает на кризис в отношениях. На кого Tinder оставляет российский рынок знакомств

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Короткая строчка в годовом отчете компании Match Group, оператора сервиса знакомств Tinder, фиксирует давно ожидаемое событие — полный уход из России. «Фонтанка» уже анализировала, кто составляет ему здесь конкуренцию, и кто уже готов подхватить падающее знамя лидера рынка.



Никаких подробностей своего ухода компания не раскрыла, а фраза о России появилась в разделе о том, как Match Group заботится о своей репутации и удобствах своих сотрудников. В разделе «Права человека» — единственная запись: «Мы стремимся защищать права человека. Наши бренды делают шаги к полному ограничению доступа к их услугам в России и полностью завершат выход с рынка России к 30 июня 2023 года».

Совершенно непонятно, смогут ли россияне пользоваться «Тиндером» с использованием VPN, или если просто укажут в профиле другую страну проживания? Смогут ли иностранцы (хотя бы и из ближнего зарубежья) или те, у кого есть паспорта двух стран, продолжать искать легкие знакомства. А если гражданин России поедет, скажем, в Турцию, — там у него будет все работать? Под его обычным, российским аккаунтом или надо будет притворяться турком? Так много вопросов совершенно точно не найдут в ближайшее время ответов. Однако есть те, кто уже сейчас открывает шампанское: природа не терпит пустоты, и почти миллиард рублей, которые россияне тратили в «Тиндере» ежегодно, сейчас должны достаться кому-то из местных игроков рынка.

Именно Tinder лидирует сейчас сервисов знакомств в России. В конце 2022 года на него приходилось 32% пользователей и 68,4% выручки от внутренних покупок, со ссылкой на статистику с сервиса SensorTower рассказывали «Фонтанке» в «Фотостране». В период с декабря 2021-го по декабрь 2022 года россияне установили приложение 3,3 млн раз, а потратили в сервисе более 13 млн долларов. Что примечательно, в апреле 2022 Tinder, хотя совсем с рынка и не ушел, платные опции для россиян уже отключил: тот же Tinder Gold, по идее, купить с тех пор было нельзя. Однако оказалось, что кошелек в компании прикрыли, но не до конца. «Tinder выигрывает из-за этого, дает возможность оплачивать другими картами, при этом не меняя страну магазина в смартфоне», — пояснили коллеги сервиса.

За ним идет «Мамба» (853 млн рублей выручки, связана с группой «ВКонтакте» Алишера Усманова) — 2,8 млн скачиваний и 1,9 млн долларов выручки. На третьем месте сервис «Мята», доступный только для Android: его установили 1,8 млн раз, однако пользователи потратили всего 11,5 тысячи долларов. Еще один популярный сервис — Pure (зарегистрирован в Швейцарии, офис в Германии) с полумиллионом скачиваний и 2,7 млн долларов дохода.



Серьезное место на рынке занимают также сервисы LovePlanet (320 млн рублей выручки в 2022 году), «Фотострана» предпринимателя Игоря Лимбаха (240 млн рублей выручки).

Раньше лидером на рынке был сервис Badoo (с 2019 года принадлежит американской инвестиционной группе Blackstone): всего за пару месяцев 2022 года приложение установили 1,1 млн раз, а внутренних покупок сделали на 1,2 млн долларов. Однако с марта 2022 года компания, а также сервис Bumble прекратили работу в России, что вызвало перераспределение трафика, объяснили в «Фотостране». Большинство жаждущих любви из Badoo ушли в Tinder и «Мамбу». «Если мы говорим о российском рынке дейтинга, то после ухода наших основных конкурентов и поэтапного решения проблем с мобильными платежами мы как основной игрок российского рынка чувствуем себя прекрасно», — рассказал генеральный директор «Мамбы» Андрей Бронецкий.



В феврале 2022 года компания просела по выручке на 25% —- маркетинговую активность пришлось сократить почти на 90%. Кроме того, «Мамба» потеряла почти всех пользователей с Украины, на которых приходилась значительная часть платежей внутри приложения. Однако от новых знакомств и свиданий россияне на фоне спецоперации не отказались: все показатели быстро вернулись к дофевральским и даже их превысили, отметил Андрей Бронецкий. Проблему с платежами решили, а осиротевшие пользователи Badoo распределились по другим сервисам.



«Уход международных гигантов положительно сказывается на локальных игроках. Тогда мы увидели очень хорошую динамику по пользователям, их активности и даже по поисковому трафику», — рассказали в LovePlanet.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, как бизнесе онлайн-сервисов знакомств сказался массовый выезд россиян за рубеж в течении 2022 года.