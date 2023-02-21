Забрал деньги и ушёл на спецзадание. Аферист из «Тиндера» получил срок за обман петербурженки

Свидания с кавалером из приложения для знакомств дорого обошлись петербурженке с Васильевского острова. Она была уверена, что встречается с героем, спасшим город от нового теракта, а оказалось – с мелким жуликом.
О приговоре 30-летнему Евгению Агафонову 21 февраля сообщает прокуратура Петербурга. Василеостровский районный суд накануне признал его виновным в краже и мошенничестве и назначил 15 месяцев лишения свободы условно.
Согласно материалам дела, «Тиндер» свёл Агафонова и жительницу Васильевского острова в конце мая прошлого года, стало известно «Фонтанке». С первой встречей решили не тянуть. Кавалер приехал с водителем, отрекомендовался сотрудником ФСБ и секрета из своей службы не делал: успел рассказать и о боевом опыте, и о будто бы предотвращённом теракте. Такому под конец первого свидания не страшно было перевести 23 тысячи рублей на ремонт холодильника под обещание вернуть через несколько часов.
Наутро после встречи впечатления от ухажёра были подпорчены по-прежнему пустовавшим счётом. Но объяснение быстро нашлось.
«На следующий день, когда потерпевшая попросила вернуть долг, Агафонов сказал, что находится на спецзадании и денежные средства вернёт, как только освободится», - рассказали в надзорном ведомстве.
Через пару дней «сотрудник службы безопасности» объявился и практически выпал из салона автомобиля в объятия женщины. Показывал перебинтованную руку, рассказывал о бронежилете, спасшем от пуль, и просил помочь с уколом. Его пожалели и впустили. Из квартиры петербурженки кавалер исчез вместе с без малого сотней тысяч рублей.
Нашли его сотрудники УФСБ в декабре. Солидный мужчина, которого успели повалять по полу, под видеозапись признавал, что с помощью поддельного удостоверения морочил людям головы. В корочках он значился старшим лейтенантом.
Суду Агафонов знаком как юрисконсульт производственной компании. По данным СПАРК, Агафонов пару лет был гендиректором собственной фирмы, оказывающей юридические услуги. Из пяти отзывов на одном из сайтов три резко отрицательные. Недобрым словом его поминал и провайдер: фирма задолжала за услуги связи почти 1,5 млн рублей, в конце 2021 она была ликвидирована.
В процессе подсудимый раскаялся. Есть шанс, что, вернувшись на сайты знакомств, он будет пытаться похищать сердца, а не деньги.
«Возместил причиненный ущерб в полном объеме», - уточнили в прокуратуре.