Забрал деньги и ушёл на спецзадание. Аферист из «Тиндера» получил срок за обман петербурженки

Свидания с кавалером из приложения для знакомств дорого обошлись петербурженке с Васильевского острова. Она была уверена, что встречается с героем, спасшим город от нового теракта, а оказалось – с мелким жуликом.



О приговоре 30-летнему Евгению Агафонову 21 февраля сообщает прокуратура Петербурга. Василеостровский районный суд накануне признал его виновным в краже и мошенничестве и назначил 15 месяцев лишения свободы условно.

Согласно материалам дела, «Тиндер» свёл Агафонова и жительницу Васильевского острова в конце мая прошлого года, стало известно «Фонтанке». С первой встречей решили не тянуть. Кавалер приехал с водителем, отрекомендовался сотрудником ФСБ и секрета из своей службы не делал: успел рассказать и о боевом опыте, и о будто бы предотвращённом теракте. Такому под конец первого свидания не страшно было перевести 23 тысячи рублей на ремонт холодильника под обещание вернуть через несколько часов.