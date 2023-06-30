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    РБК: сенатор Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации

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    Представитель губернатора Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина может покинуть верхнюю палату парламента, передаёт 29 июня РБК со ссылкой на «источник, знакомый с обсуждением вопроса».

    По информации РБК, Мизулина может уйти из Совфеда после Единого дня голосования 10 сентября. Такую перспективу объясняют тем, что Мизулину якобы не планируют включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко.

    Елена Мизулина стала сенатором в 2015 году. Она представляла в верхней палате губернатора Омской области Виктора Назарова, затем его сменщика Александра Буркова. 29 марта, врио губернатора был назначен экс-глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

    Мизулина запомнилась россиянам рядом запретительных инициатив, которые вызывали бурное обсуждение. Ещё будучи депутатом Государственной Думы, в 2013 году она активно продвигала Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Эта инициатива вызвала протесты ЛГБТ-сообщества.

    В 2015 году Мизулина стала соавтором законопроекта о запрете абортов в частных клиниках и выступала за запрет коммерческого суррогатного материнства. Она заявляла, что такую практику нужно приравнять к торговле людьми.

    А в декабре 2022 Елена Мизулина заявила, что эмбрионы, которые появляются в результате оплодотворения в пробирке, не защищены законом. По её мнению, этот вопрос нужно было срочно разрешить.

    Дочь сенатора, Екатерина Мизулина, является главой «Лиги безопасного интернета». В июне 2021 года из-за жалобы «Лиги безопасного интернета» административное дело о пропаганде наркотиков возбудили в отношении Юрия Дудя*(признан иноагентом). Его приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей, хотя на начальном этапе журналисту грозил штраф 1,5 млн. «Лига безопасного интернета» известна и тем, что внимательно следит за блогерами и рэперами.

    *Признан в РФ иноагентом.

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