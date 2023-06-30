РБК: сенатор Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации

Представитель губернатора Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина может покинуть верхнюю палату парламента, передаёт 29 июня РБК со ссылкой на «источник, знакомый с обсуждением вопроса».



По информации РБК, Мизулина может уйти из Совфеда после Единого дня голосования 10 сентября. Такую перспективу объясняют тем, что Мизулину якобы не планируют включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко.

Елена Мизулина стала сенатором в 2015 году. Она представляла в верхней палате губернатора Омской области Виктора Назарова, затем его сменщика Александра Буркова. 29 марта, врио губернатора был назначен экс-глава правительства ДНР Виталий Хоценко.