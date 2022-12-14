Сенатор Мизулина заявила о необходимости защиты прав эмбрионов, полученных в пробирке

Сенатор Елена Мизулин заявила, что эмбрионы, которые появляются в результате оплодотворения в пробирке, не защищены законом. По её мнению, этот вопрос нужно разрешить. Об этом 14 декабря сообщает РИА Новости.

Она объяснила, что такие половые клетки находятся уже не в теле генетических родителей, но пока и не в теле суррогатной матери. Таким образом, с эмбрионом можно делать всё что угодно.



Этот вопрос возник во время обсуждения закона о запрете для иностранцев услуг суррогатных матерей в России.

