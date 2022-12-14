Сенатор Мизулина заявила о необходимости защиты прав эмбрионов, полученных в пробирке

Сенатор Елена Мизулин заявила, что эмбрионы, которые появляются в результате оплодотворения в пробирке, не защищены законом. По её мнению, этот вопрос нужно разрешить. Об этом 14 декабря сообщает РИА Новости.
Она объяснила, что такие половые клетки находятся уже не в теле генетических родителей, но пока и не в теле суррогатной матери. Таким образом, с эмбрионом можно делать всё что угодно.
Этот вопрос возник во время обсуждения закона о запрете для иностранцев услуг суррогатных матерей в России.
«Фонтанка» писала, что 8 декабря Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей в стране для иностранцев и лиц без гражданства. По мнению Вячеслава Володина, это позволит защитить детей от тех случаев, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений.