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    Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

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    2 комментария

    Госдума РФ сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей в России для иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщили 8 декабря на сайте нижней палаты парламента.

    По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, это позволит защитить детей «от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений».

    Запрет не распространяется на ситуации, когда россиянин находится в зарегистрированном браке с иностранцем. Закон также не коснется российских граждан в браке и одиноких женщин — гражданок РФ.

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    Комментарии 2

    Ankor08 Дек 2022 в 15:34
    Не вижу проблемы. Теперь суррогатная мать поедет за кордон вынашивать ребёнка. Родит, денег заработает, да там и останется. Борьба с ветряными мельницами..
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