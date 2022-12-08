Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Госдума РФ сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей в России для иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщили 8 декабря на сайте нижней палаты парламента.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, это позволит защитить детей «от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений».

Запрет не распространяется на ситуации, когда россиянин находится в зарегистрированном браке с иностранцем. Закон также не коснется российских граждан в браке и одиноких женщин — гражданок РФ.