«Человек, похожий на Пригожина», улетел из центра Петербурга на неслучайном вертолете. Можно увидеть знакомый костюм

«Фонтанка» 29 июня зафиксировала на камеру взлет вертолета, который забирал от Английской набережной человека, похожего на Евгения Пригожина. Маска не позволяет утверждать на все 100%, но данные вертолета показывают, что он принадлежал компании, связанной с бизнесменом.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Фото сделаны вечером у вертолетной площадки на Английской набережной. На кадрах виден пассажир: невысокий, плотный человек в светлой футболке, черной куртке и кепке. Лицо скрывает медицинская маска, не слишком необходимая в этом месте по эпидемиологическим соображениям. Футболка напоминает ту, в которой Пригожин ранее фигурировал в СМИ.



Фото: кадр из видеоинтервью Евгения Пригожина Фото: кадр из видеоинтервью Евгения Пригожина Поделиться Поделиться







Кроме того, можно обратить внимание на человека рядом с мужчиной в маске. Очень похожий на него человек, судя по публикациям V1, был вместе с Пригожиным на похоронах бойца ЧВК «Вагнер» прошлой осенью.

Фото: Константин Завриков Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







По словам корреспондента, вертолет долго кружил и сел в такой момент, чтобы оперативно забрать человека из подъехавшей машины и тут же взлететь.

видовая камера «Фонтанки»



Напомним, на противоположной стороне Невы, на съезде с Благовещенского моста, находится отель «Трезини», на набережной между 5-й и 6-й линиями Васильевского острова. Там же прошли обыски 24 июня, во время вооруженного мятежа: в частности, нашли 4 миллиарда рублей наличными, отношение к которым сам Пригожин не отрицал.



По совпадению, с 5-й линией связан и воздушный транспорт, который 29 июня забирал пассажира. В 2015 году СЗМТУ Росавиации в своем отчете о происшествиях сообщает, что вертолет RA44 RA 06226 принадлежит ООО «Общепит». Раньше оно также было зарегистрировано на 5-й линии В. О. , но уже у набережной Смоленки, а не Невы — в двух шагах от отеля, где нашли вторую машину с несколькими миллиардами рублей. ООО «Общепит» занималось организацией питания в санаторно-курортных комплексах Минобороны, на армейских международных играх, учебных сборах, молодежных форумах.



Директор и совладелец «Общепита» Павел Арнольд раньше был директором ООО «Литера», которому принадлежит компания «Бизнес Проджект». В числе бывших собственников «Бизнес Проджекта» значится и ликвидированное ныне ООО «Альфа», принадлежавшее Евгению Пригожину.



Именно от этой вертолетной площадки в 2016 году кортеж Пригожина начал свое заметное путешествие, которое не смогли игнорировать в ходе рейда ФСБ и ГИБДД. Их указания не приняли всерьез, началась погоня, которая прекратилась как раз у памятника Трезини. Дальнейшее общение одного из охранников в кортеже с референтом ФСБ в итоге потянуло на 2 года условно для охранника.

