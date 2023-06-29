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    «Человек, похожий на Пригожина», улетел из центра Петербурга на неслучайном вертолете. Можно увидеть знакомый костюм

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    «Фонтанка» 29 июня зафиксировала на камеру взлет вертолета, который забирал от Английской набережной человека, похожего на Евгения Пригожина. Маска не позволяет утверждать на все 100%, но данные вертолета показывают, что он принадлежал компании, связанной с бизнесменом.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Фото сделаны вечером у вертолетной площадки на Английской набережной. На кадрах виден пассажир: невысокий, плотный человек в светлой футболке, черной куртке и кепке. Лицо скрывает медицинская маска, не слишком необходимая в этом месте по эпидемиологическим соображениям. Футболка напоминает ту, в которой Пригожин ранее фигурировал в СМИ.

    Фото: кадр из видеоинтервью Евгения Пригожина
    Фото: кадр из видеоинтервью Евгения Пригожина
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    Кроме того, можно обратить внимание на человека рядом с мужчиной в маске. Очень похожий на него человек, судя по публикациям V1, был вместе с Пригожиным на похоронах бойца ЧВК «Вагнер» прошлой осенью.

    Фото: Константин Завриков
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По словам корреспондента, вертолет долго кружил и сел в такой момент, чтобы оперативно забрать человека из подъехавшей машины и тут же взлететь.

    видовая камера «Фонтанки»


    Напомним, на противоположной стороне Невы, на съезде с Благовещенского моста, находится отель «Трезини», на набережной между 5-й и 6-й линиями Васильевского острова. Там же прошли обыски 24 июня, во время вооруженного мятежа: в частности, нашли 4 миллиарда рублей наличными, отношение к которым сам Пригожин не отрицал.


    По совпадению, с 5-й линией связан и воздушный транспорт, который 29 июня забирал пассажира. В 2015 году СЗМТУ Росавиации в своем отчете о происшествиях сообщает, что вертолет RA44 RA 06226 принадлежит ООО «Общепит». Раньше оно также было зарегистрировано на 5-й линии В. О., но уже у набережной Смоленки, а не Невы — в двух шагах от отеля, где нашли вторую машину с несколькими миллиардами рублей. ООО «Общепит» занималось организацией питания в санаторно-курортных комплексах Минобороны, на армейских международных играх, учебных сборах, молодежных форумах.

    Директор и совладелец «Общепита» Павел Арнольд раньше был директором ООО «Литера», которому принадлежит компания «Бизнес Проджект». В числе бывших собственников «Бизнес Проджекта» значится и ликвидированное ныне ООО «Альфа», принадлежавшее Евгению Пригожину.

    Именно от этой вертолетной площадки в 2016 году кортеж Пригожина начал свое заметное путешествие, которое не смогли игнорировать в ходе рейда ФСБ и ГИБДД. Их указания не приняли всерьез, началась погоня, которая прекратилась как раз у памятника Трезини. Дальнейшее общение одного из охранников в кортеже с референтом ФСБ в итоге потянуло на 2 года условно для охранника.

    «Фонтанка» уже писала, что накануне человека, похожего на Евгения Пригожина, видели в его офисе в Петербурге. Эти визиты косвенно подтверждаются перемещениями самолетов, которые ранее приписывали бизнесмену. При этом ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Пригожин прибыл в Белоруссию.

    ФСБ 23 июня возбудила дело по факту организации вооруженного мятежа после слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы имевшем место обстреле тыловых позиций ЧВК. К утру 24 июня вагнеровцы вошли в Ростов-на-Дону и оцепили штаб Южного военного округа. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров убедил Пригожина развернуться. В Кремле пообещали, что уголовное дело в отношении бизнесмена будет прекращено и тот «уйдёт в Белоруссию». 27 июня Федеральная служба безопасности России объявила о прекращении дела о вооруженном мятеже.

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