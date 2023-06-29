Фигурист Роман Костомаров показал, как тренируется после госпитализации

«Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать», — так Костомаров прокомментировал видео. На кадрах он делает махи ногами и поднимается по лестнице.

Впервые после госпитализации Костомаров вышел на связь 8 мая. Фигурист заявил, что его вытащили с того света, а впереди у него много тяжелой работы над собой.



Романа Костомарова госпитализировали с симптомами пневмонии в больницу в Коммунарке 10 января. Он попал в реанимацию, был в медикаментозной коме на аппарате ЭКМО. В начале февраля стали поступать сообщения о вынужденной ампутации конечностей.

