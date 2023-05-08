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    Фигурист Роман Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации

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    Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров впервые вышел на связь после того как попал в больницу. 8 мая он опубликовал пост в соцсетях, где поблагодарил всех, кто переживал и молился за него.

    «Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», – пишет спортсмен. Он добавил, что впереди у него много тяжелой работы над собой. Пост Костомаров сопроводил фотографией в толстовке с надписью «Без комментариев».

    В конце марта Илья Авербух сообщил, что ситуация с самочувствием Костомарова начала выправляться, а спортсмен записал голосовое сообщение для коллег.

    Фигурист Роман Костомаров был госпитализирован с симптомами пневмонии в больницу в Коммунарке 10 января. Его поместили в реанимацию, где началась борьба за жизнь. Он был в медикаментозной коме, на аппарате ЭКМО. 24 января необходимость в этом отпала. В начале февраля стала поступать информация о вынужденной частичной ампутации конечностей.

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