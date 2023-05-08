Фигурист Роман Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации

Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров впервые вышел на связь после того как попал в больницу. 8 мая он опубликовал пост в соцсетях, где поблагодарил всех, кто переживал и молился за него.



«Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», – пишет спортсмен. Он добавил, что впереди у него много тяжелой работы над собой. Пост Костомаров сопроводил фотографией в толстовке с надписью «Без комментариев».