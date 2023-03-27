Авербух рассказал о сообщении, которое отправил сражающийся за жизнь Роман Костомаров

Фигурист Илья Авербух поделился новостями о состоянии своего коллеги Романа Костомарова, которого спасают врачи больницы в Коммунарке. Он не стал вдаваться в детали, ограничившись информацией о том, что спортсмену стало лучше. Об этом 27 марта пишет «Стархит».



По словам Авербуха, ситуация с самочувствием Костомарова начала выправляться. Коллеги по цеху уже записывают ему ролики для поднятия настроения и для мотивации.



«Несколько дней назад он записал нам голосовое сообщение, в голосе чувствовалась очень сильная мотивация, он пошутил, условно, что сейчас «меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята», — поделился Авербух с журналистами.

