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    Авербух рассказал о сообщении, которое отправил сражающийся за жизнь Роман Костомаров

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    Фигурист Илья Авербух поделился новостями о состоянии своего коллеги Романа Костомарова, которого спасают врачи больницы в Коммунарке. Он не стал вдаваться в детали, ограничившись информацией о том, что спортсмену стало лучше. Об этом 27 марта пишет «Стархит».

    По словам Авербуха, ситуация с самочувствием Костомарова начала выправляться. Коллеги по цеху уже записывают ему ролики для поднятия настроения и для мотивации.

    «Несколько дней назад он записал нам голосовое сообщение, в голосе чувствовалась очень сильная мотивация, он пошутил, условно, что сейчас «меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята», — поделился Авербух с журналистами.

    Фигурист Роман Костомаров был госпитализирован с симптомами пневмонии в больницу в Коммунарке 10 января. Его поместили в реанимацию, где началась борьба за жизнь. Он был в медикаментозной коме, на аппарате ЭКМО. 24 января необходимость в этом отпала. В начале февраля стала поступать информация о вынужденной частичной ампутации конечностей.

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