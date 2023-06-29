На вантовом мосту восстановили движение после ночной аварии с фурой. Теперь там ремонтируют отбойник

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На кольцевой автодороге Петербурга восстановили движение транспорта по вантовому мосту, где ночью разбилась фура. Но пока не полностью. Большегруз увезли, и теперь дорожникам предстоит отремонтировать отбойник.
С 14:40 движение на 56-м километре внешнего кольца КАД осуществляется по первой, второй и третьей полосам, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Попавшую в аварию фуру с проезжей части убрали: тягач и прицеп эвакуировали по отдельности. Теперь эксплуатирующая подрядная организация приступила к ремонту поврежденного барьерного ограждения. Работы ведутся в четвертой полосе, а информация об ограничении выведена на информационные табло.
Напомним, что в половине четвертого часа утра на вантовом мосту занесло грузовой «Мерседес». Фура врезалась в отбойник и перегородила прицепом большую часть КАД. Водитель грузовика получил тяжелые травмы. Пробка до середины дня тянулась почти от Московского шоссе. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», затор составляет порядка 4 километров и начинается у развязки с Софийской улицей.