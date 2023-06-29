КАД стоит в 5-километровой пробке после ночного ДТП. Посмотрите, как на вантовом убирают фуру

На юге кольцевой автодороги Петербурга до сих пор держится многокилометровый затор, собравшийся из-за ночной аварии с фурой. Разбитый грузовик еще не убрали с дороги.

По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце КАД на данный момент растянулся более чем на 5 километров. Пробка начинается после развязки с Московским шоссе и тянется до вантового моста. На мосту продолжают устранять последствия ночного ДТП. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», разбитую фуру еще не убрали с дороги. На видео с места аварии видно, как грузовику ставят на место кабину, в это время для проезда недоступны три полосы и другим участникам движения приходится тесниться в правый ряд.