    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 27

    2 м/с, с-в

    755мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd85.62eur93.86

    КАД стоит в 5-километровой пробке после ночного ДТП. Посмотрите, как на вантовом убирают фуру

    4596
    7 комментариев

    ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    На юге кольцевой автодороги Петербурга до сих пор держится многокилометровый затор, собравшийся из-за ночной аварии с фурой. Разбитый грузовик еще не убрали с дороги.

    По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце КАД на данный момент растянулся более чем на 5 километров. Пробка начинается после развязки с Московским шоссе и тянется до вантового моста. На мосту продолжают устранять последствия ночного ДТП. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», разбитую фуру еще не убрали с дороги. На видео с места аварии видно, как грузовику ставят на место кабину, в это время для проезда недоступны три полосы и другим участникам движения приходится тесниться в правый ряд.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, ДТП произошло около 3:23 на 56-м километре внешнего кольца. По предварительным данным, водитель грузового Mercedes не справился с управлением, фуру занесло, и она врезалась в отбойник, частично перегородив магистраль. От удара кабина большегруза опрокинулась. Водитель получил тяжелые травмы.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеКАДДТП на КАДДТП с грузовиком
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close