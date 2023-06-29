Фура частично перекрыла КАД на вантовом мосту, кабина оторвалась и опрокинулась

Серьезное ДТП на КАД с ночи 29 июня собирает пробку. Перекрыты две полосы внешнего кольца.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло в 03:30 на
Оказались перекрыты третья и четвертая полосы, транспорт идет по первой и второй полосам. По данным «Яндекс.Карт» на 06:50, длина пробки составляет около 2 километров при общей загруженности дорог Петербурга на минимальном уровне —
«На месте ДТП находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД. Возможны кратковременные полные перекрытия движения по внешнему кольцу КАД для эвакуации поврежденного автомобиля», — предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и просит водителей по возможности выбирать альтернативные маршруты.