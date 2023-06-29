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    Фура частично перекрыла КАД на вантовом мосту, кабина оторвалась и опрокинулась

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Серьезное ДТП на КАД с ночи 29 июня собирает пробку. Перекрыты две полосы внешнего кольца.

    ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло в 03:30 на 56-м километре внешнего кольца, на вантовом мосту. Водитель грузового автомобиля допустил столкновение с барьерным ограждением, и кабина тягача опрокинулась. Пострадал один человек — водитель.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Оказались перекрыты третья и четвертая полосы, транспорт идет по первой и второй полосам. По данным «Яндекс.Карт» на 06:50, длина пробки составляет около 2 километров при общей загруженности дорог Петербурга на минимальном уровне — 1 балл.

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    «На месте ДТП находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД. Возможны кратковременные полные перекрытия движения по внешнему кольцу КАД для эвакуации поврежденного автомобиля», — предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и просит водителей по возможности выбирать альтернативные маршруты.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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