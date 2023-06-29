Подробности ДТП на КАД. Фура ушла в занос после дождя, водитель в тяжёлом состоянии

Удалось освободить одну из полос, перекрытых на вантовом мосту на КАД в Петербурге из-за ДТП. Прицеп фуры сдвинули и поставили вдоль отбойника. До этого он стоял поперёк и перекрывал половину дороги.
Пострадавший водитель, как стало известно «Фонтанке», госпитализирован в тяжёлом состоянии. Это местный житель 1983 года рождения. Попавший в аварию автомобиль — «Мерседес Бенц». По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, произошли занос фуры и затем столкновение с ограждением. Кабина опрокинулась.
ДТП случилось на 56-м километре внешнего кольца примерно в 03:23. Горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» отмечают, что незадолго до этого был дождь.
О ДТП и заторе рано утром сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Пробки сохраняются на обоих кольцах. На внешнем — длиннее, около 6,5 километра, по данным «Яндекс.Карт».