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    Новые фотографии фуры, вставшей поперёк КАД. Пробки растут в обе стороны

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    4 комментария

    В Петербурге на КАД перед вантовым мостом, где фура перекрыла половину дороги, растут пробки в оба направления.

    Фото: читатель «Фонтанки» Станислав
    Фото: читатель «Фонтанки» Станислав
    Фото: читатель «Фонтанки» Станислав
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    По данным «Яндекс.Карт» на 8:20, пробка на внешнем кольце, где произошло ДТП, составляет около 5,5 километра (от Софийской улицы). На внутреннем, где часто по утрам заторы даже без ДТП, — около 5 километров (от Мурманского шоссе). Как обычно бывает, с пробкой на КАД соседствует коллапс на Народной улице. Судя по карте, это самое проблемное место в городе. На КАД есть заторы в районе Таллинского шоссе, где идёт ремонт, и на севере, между Приморским шоссе и ЗСД, где дорогу реконструируют.

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    ДТП на 56-м километре внешнего кольца, как уже писала «Фонтанка», случилось в 3:30. По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», водитель грузового автомобиля допустил столкновение с барьерным ограждением, и кабина тягача опрокинулась. Пострадал один человек — сам водитель. Дорогу будут ненадолго перекрывать для эвакуации фуры.

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