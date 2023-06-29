МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге. Уже есть районы, где началась гроза

МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий на территории города.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 июня в Петербурге местами ожидаются грозы, ливни и град.
Пока, по данным «Яндекс.Погоды» на 13:30, поливает и гремит в районе Сестрорецка и Зеленогорска, а также в Ленинградской области ближе к границе с Новгородской и Вологодской. В новгородской деревне сегодня, напомним, из-за молнии загорелся дом.
В последние дни грозы в Петербурге случаются каждый день, неоднократно выпадал град.