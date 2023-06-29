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    МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге. Уже есть районы, где началась гроза

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    МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий на территории города.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 июня в Петербурге местами ожидаются грозы, ливни и град.

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    Пока, по данным «Яндекс.Погоды» на 13:30, поливает и гремит в районе Сестрорецка и Зеленогорска, а также в Ленинградской области ближе к границе с Новгородской и Вологодской. В новгородской деревне сегодня, напомним, из-за молнии загорелся дом.

    В последние дни грозы в Петербурге случаются каждый день, неоднократно выпадал град.

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