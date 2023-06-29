Огромная рваная туча подбирается к Петербургу, её край — весь в молниях. Смотрите, как молния может вырвать кусок крыши

В Петербурге пока сухо и солнечно, только в Куротном районе и Кронштадте, судя по «Яндекс.Погоде», осадки. В восточных районах Ленобласти уже вовсю гремит и поливает. Мощная туча тянется с территории Новгородской области, где гроза сегодня принесла ущерб.

По данным новгородского ГУ МЧС , 29 июня около 10 часов в деревне Новая Мельница загорелась кровля частного жилого дома. Огонь потушили минут за 15. Причиной пожара, предположительно, стал удар молнии.

В последние дни грозы в Петербурге и соседних регионах зачастили, выпадал даже град. 25 июня в Репино от удара молнии загорелась композиторская дача. 26 июня молния попала в Лахта Центр. 27 июня молния убила мужчину в Краснодаре, за несколько дней до этого — девушку в горах Адыгеи.



Ливни и грозы ожидаются в Петербурге сегодня и завтра, а в субботу, когда станет прохладнее, только дожди.