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    В Репино горела композиторская дача, в нее ударила молния

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    Из-за грозы в Репино загорелся деревянный дом на территории, на которой расположен дом творчества композиторов. Горела стена и крыша.

    О пожаре на Приморском шоссе сообщает региональное управление МЧС. Горел одноэтажный дом с мансардой. К половине пятого вечера 25 июня спасатели локализовали огонь. Он охватил крышу и стену на общей площади в 10 квадратных метров.

    Как сообщили «Фонтанке» в доме композиторов, здание загорелось после того, как в него попала молния.

    Дом творчества был построен в 1948 году, всего же было возведено 24 дачи — по количеству тональностей в музыке. «Дмитрий Шостакович творил здесь историю и пил чай с Анной Ахматовой, Белла Ахмадулина вплетала местную природу в свою поэзию, а Владимир Высоцкий праздновал первые годы брака с Мариной Влади», — сказано на сайте организации.

    На территории есть несколько отремонтированных дач, но многие давно не обновлялись. Сейчас снять дачу может любой желающий.

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