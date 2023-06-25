В Репино горела композиторская дача, в нее ударила молния

Из-за грозы в Репино загорелся деревянный дом на территории, на которой расположен дом творчества композиторов. Горела стена и крыша.

О пожаре на Приморском шоссе сообщает региональное управление МЧС. Горел одноэтажный дом с мансардой. К половине пятого вечера 25 июня спасатели локализовали огонь. Он охватил крышу и стену на общей площади в 10 квадратных метров.

Как сообщили «Фонтанке» в доме композиторов, здание загорелось после того, как в него попала молния.

Дом творчества был построен в 1948 году, всего же было возведено 24 дачи — по количеству тональностей в музыке. «Дмитрий Шостакович творил здесь историю и пил чай с Анной Ахматовой, Белла Ахмадулина вплетала местную природу в свою поэзию, а Владимир Высоцкий праздновал первые годы брака с Мариной Влади», — сказано на сайте организации.