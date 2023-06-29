Последний день жары в Петербурге. В выходные будет уже прохладно

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербург ждёт ещё один жаркий день, а потом температура начнёт снижаться. В субботу будет почти прохладно. Вероятность осадков сохраняется.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 июня в городе местами возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 15–17 градусов, днем составит 25–27.



«Сегодня на погоду Северной столицы начнёт оказывать влияние северная периферия активного циклона, выходящего в центр Европейской России. В такой ситуации облаков в небе над берегами Невы станет больше, местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможны грозы. Температура воздуха +26…+28 градусов, по области +23…+28 градусов. Ветер северо-восточный 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст. , что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

По данным «Яндекса», температура в Петербурге выше нормы и ночью, и днём. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в предпоследний день июня чаще всего бывает облачно с прояснениями, температура в течение суток колеблется в пределах от 11 до 23 градусов. Самое холодное 29 июня было зафиксировано в 1960 году, плюс 8 днём, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 32.

В пятницу, 30 июня, ожидается уже 23–25 градусов, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. В субботу — уже только небольшие дожди и всего 21–23 градуса.

