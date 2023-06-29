Токаря с коллекцией «свершений» задержали за поджог машины пенсионера в Лодейном Поле

Полиция Лодейнопольского района Ленобласти расследует поджог автомобиля пенсионера. Подозреваемый правоохранителям оказался знаком с середины девяностых.



В 4:50 28 июня в полицию района поступило сообщение о том, что у дома 7 по улице Гагарина в Лодейном Поле горит автомобиль, стало известно «Фонтанке» 29 июня. Прибыв на место, правоохранители обнаружили частично выгоревший ВАЗ-2111, принадлежащий 71-летнему пенсионеру. Спустя несколько часов хозяин машины обратился в полицию с заявлением о поджоге.

В 19:30 того же дня оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний токарь, работающий на железной дороге. С середины 90-х годов мужчина семь раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и другие преступления. Поджога в этой коллекции еще не было.