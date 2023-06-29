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    Токаря с коллекцией «свершений» задержали за поджог машины пенсионера в Лодейном Поле

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    Полиция Лодейнопольского района Ленобласти расследует поджог автомобиля пенсионера. Подозреваемый правоохранителям оказался знаком с середины девяностых.

    В 4:50 28 июня в полицию района поступило сообщение о том, что у дома 7 по улице Гагарина в Лодейном Поле горит автомобиль, стало известно «Фонтанке» 29 июня. Прибыв на место, правоохранители обнаружили частично выгоревший ВАЗ-2111, принадлежащий 71-летнему пенсионеру. Спустя несколько часов хозяин машины обратился в полицию с заявлением о поджоге.

    В 19:30 того же дня оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний токарь, работающий на железной дороге. С середины 90-х годов мужчина семь раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и другие преступления. Поджога в этой коллекции еще не было.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Подозреваемого поместили в изолятор.

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