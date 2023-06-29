Посетители не сразу смогли попасть в Арбитражный суд Петербурга: заклинило дверь

Юристы и адвокаты утром 29 июня не могли попасть в здание Арбитражного суда Петербурга.
Как сообщила читательница «Фонтанки» Ольга, ждавшая у входа вместе с другими людьми, входную дверь заклинило, открыть её не получалось. Около 40 человек стояли и грелись на солнышке на Смольной набережной.
читательница «Фонтанки» Ольга
Около 9:10, по словам Ольги, дверь удалось открыть, и первое заседание, назначенное на 9:00, началось с небольшим опозданием. Обычно суд открывают в 8:50, чтобы люди успели пройти проверку. Судьи же попадают в здание через другой вход.
«Фонтанка» дозвонилась в суд не сразу. В начале десятого сотрудница рассказала, что зашла нормально.
«В 9 утра двери в Арбитражный суд были открыты. Стороны были запущены», — заявили в суде.