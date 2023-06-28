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    После ограбления на Смоленском кладбище в Петербурге задержали сбежавшего из-под надзора насильника

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    Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в ограблении женщины на Смоленском кладбище в Петербурге. Он так сильно рванул у нее сумку, что сломал руку.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 28 июня, 55-летнего мужчину задержали накануне около часа дня на Малом проспекте Васильевского острова. По версии следствия, 26 июня он напал на 56-летнюю петербурженку, отнял у нее сумку. В ней было 200 рублей и документы женщины.

    После нападения пострадавшей пришлось обратиться за медпомощью.

    Возбуждено уголовное дело. Похищенное частично изъято.

    По данным «Фонтанки», в прошлом году мужчина вышел из колонии, где отбывал срок в 20 лет по делу о разбое и жестоком изнасиловании. Он должен был регулярно отчитываться в полиции, но съехал из квартиры и пропал.

    Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

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    Комментарии 6

    Гость28 Июн 2023 в 12:13
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