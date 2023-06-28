После ограбления на Смоленском кладбище в Петербурге задержали сбежавшего из-под надзора насильника

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в ограблении женщины на Смоленском кладбище в Петербурге. Он так сильно рванул у нее сумку, что сломал руку.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 28 июня, 55-летнего мужчину задержали накануне около часа дня на Малом проспекте Васильевского острова. По версии следствия, 26 июня он напал на 56-летнюю петербурженку, отнял у нее сумку. В ней было 200 рублей и документы женщины.
После нападения пострадавшей пришлось обратиться за медпомощью.
Возбуждено уголовное дело. Похищенное частично изъято.
По данным «Фонтанки», в прошлом году мужчина вышел из колонии, где отбывал срок в 20 лет по делу о разбое и жестоком изнасиловании. Он должен был регулярно отчитываться в полиции, но съехал из квартиры и пропал.
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.