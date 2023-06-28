После ограбления на Смоленском кладбище в Петербурге задержали сбежавшего из-под надзора насильника

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в ограблении женщины на Смоленском кладбище в Петербурге. Он так сильно рванул у нее сумку, что сломал руку.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 28 июня, 55-летнего мужчину задержали накануне около часа дня на Малом проспекте Васильевского острова. По версии следствия, 26 июня он напал на 56-летнюю петербурженку, отнял у нее сумку. В ней было 200 рублей и документы женщины.



После нападения пострадавшей пришлось обратиться за медпомощью.



Возбуждено уголовное дело. Похищенное частично изъято.

