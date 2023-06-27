На Смоленском кладбище женщине сломали руку, отнимая 100 рублей и карту в фитнес-клуб

Жительница Васильевского острова с кладбища попала в травмпункт, а потом в полицию.



56-летняя женщина обратилась за медицинской помощью накануне около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 27 июня. Специалисты зафиксировали у пострадавшей перелом руки и отправили в Покровскую больницу.



После того, как из стационара женщину отпустили на амбулаторное лечение, она пришла в полицию и рассказала о нападении.



Около четырех дня петербурженка шла по Смоленскому кладбищу, когда почувствовала сильный рывок. Мужчина с бородой и в черном спортивном костюме так сильно хотел её сумку, что сломал женщине руку. В сумке было 200 рублей, мобильный телефон и несколько карт, в том числе карта в фитнес клуб.

