Прокуратура показывает, что осталось от горевшей квартиры на Авангардной. В больнице оказались трое, в том числе ребенок

Нескоро жильцы смогут вернуться в квартиру на Авангардной улице в Петербурге, судя по фото, которые утром 28 июня показывает прокуратура города.
На них видно, что то, что не сгорело, прокоптилось либо промокло.
Прокуратура г. Санкт-Петербурга
«Фонтанка» писала, что возгорание произошло в здании общежития на Авангардной улице, 31. В одной из квартир выгорела обстановка на площади 20 квадратных метров. Троих госпитализировали. Как уточняет прокуратура, один из них ребенок.
Ведомство также заявило о том, что будет контролировать ход и результаты проверки, организованной петербургским МЧС после пожара.