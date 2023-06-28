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    Прокуратура показывает, что осталось от горевшей квартиры на Авангардной. В больнице оказались трое, в том числе ребенок

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    Нескоро жильцы смогут вернуться в квартиру на Авангардной улице в Петербурге, судя по фото, которые утром 28 июня показывает прокуратура города.

    Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
    Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
    Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
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    На них видно, что то, что не сгорело, прокоптилось либо промокло.

    Прокуратура г. Санкт-Петербурга

    «Фонтанка» писала, что возгорание произошло в здании общежития на Авангардной улице, 31. В одной из квартир выгорела обстановка на площади 20 квадратных метров. Троих госпитализировали. Как уточняет прокуратура, один из них ребенок.

    Ведомство также заявило о том, что будет контролировать ход и результаты проверки, организованной петербургским МЧС после пожара.

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