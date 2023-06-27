Три человека пострадали в пожаре на Авангардной

Пожар в Красносельском районе Петербурга вечером 27 июня тушили сотрудники МЧС.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, горело общежитие на Авангардной, 31. Соседний, 33-й дом, наблюдал за тушением внимательно. Местные жители пишут, что спасатели под руки вывели двух пожилых женщин.
В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что помощь понадобилась троим, все госпитализированы в медицинское учреждение для осмотра. В результате пожара в квартире выгорели 20 квадратных метров. В 18:56 огонь был полностью ликвидирован.
читатель «Фонтанки» Сергей