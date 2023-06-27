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    Три человека пострадали в пожаре на Авангардной

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    Пожар в Красносельском районе Петербурга вечером 27 июня тушили сотрудники МЧС.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Как сообщают очевидцы в соцсетях, горело общежитие на Авангардной, 31. Соседний, 33-й дом, наблюдал за тушением внимательно. Местные жители пишут, что спасатели под руки вывели двух пожилых женщин.

    Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
    Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
    Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
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    В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что помощь понадобилась троим, все госпитализированы в медицинское учреждение для осмотра. В результате пожара в квартире выгорели 20 квадратных метров. В 18:56 огонь был полностью ликвидирован.

    читатель «Фонтанки» Сергей

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