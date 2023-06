Всё как у людей. Оказывается, дельфины тоже «сюсюкают» со своими детёнышами

Не только людям свойственно общаться с маленькими детьми на особом материнском «языке». Самки дельфинов тоже «сюсюкают» со своими детёнышами, выяснили американские ученые. Статья об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.



Исследователи отмечают — в том, что касается материнства, дельфины афалины во многом схожи с людьми.



Матери, общаясь с детьми, обычно изменяют свою речь таким образом, чтобы ребёнок мог эмоционально ощутить родительскую любовь. Пусть даже коверкая слова — ведь главное добиться внимания малыша, научить его чувствовать привязанность. Такой тип общения встречается в различных человеческих культурах, а вот примеров такой коммуникации у других видов очень мало.