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    Всё как у людей. Оказывается, дельфины тоже «сюсюкают» со своими детёнышами

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    Не только людям свойственно общаться с маленькими детьми на особом материнском «языке». Самки дельфинов тоже «сюсюкают» со своими детёнышами, выяснили американские ученые. Статья об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

    Исследователи отмечают — в том, что касается материнства, дельфины афалины во многом схожи с людьми.

    Матери, общаясь с детьми, обычно изменяют свою речь таким образом, чтобы ребёнок мог эмоционально ощутить родительскую любовь. Пусть даже коверкая слова — ведь главное добиться внимания малыша, научить его чувствовать привязанность. Такой тип общения встречается в различных человеческих культурах, а вот примеров такой коммуникации у других видов очень мало.

    «Самки афалин увеличивают максимальную частоту и частотный диапазон характерных свистков в присутствии потомства, что аналогично изменениям голоса у матерей человека», — говорится в статье.

    По мнению учёных, новые данные подтверждают гипотезу о том, что так называемый «материнский язык» может способствовать обучению и установлению связей как у людей, так и у животных.

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