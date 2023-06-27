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    Золотов рассказал, как во время мятежа сдал «заначку» жене

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    Сотрудники Росгвардии во время мятежа в субботу, 24 июня, отдали свои сбережения женам, сам директор Виктор Золотов поступил так же. Об этом 27 июня генерал Золотов рассказал во время совещания президента РФ Владимира Путина с главами силовых ведомств, сообщает РИА Новости.

    «Ребята сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели», — заявил Виктор Золотов, пояснив, что сотрудники Росгвардии готовы были биться насмерть.

    На уточняющий вопрос, отдал ли сам Золотов свою заначку жене, ответил: «Да, конечно». Вместе с Золотовым в Росгвардии служат дети и 23-летний внук, которые, по его словам, были вместе с ним во время военного мятежа.

    Ранее «Фонтанка» опубликовала главные заявления Виктора Золотова по ситуации 24 июня.

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