Золотов рассказал, как во время мятежа сдал «заначку» жене

Сотрудники Росгвардии во время мятежа в субботу, 24 июня, отдали свои сбережения женам, сам директор Виктор Золотов поступил так же. Об этом 27 июня генерал Золотов рассказал во время совещания президента РФ Владимира Путина с главами силовых ведомств, сообщает РИА Новости.



«Ребята сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели», — заявил Виктор Золотов, пояснив, что сотрудники Росгвардии готовы были биться насмерть.



На уточняющий вопрос, отдал ли сам Золотов свою заначку жене, ответил: «Да, конечно». Вместе с Золотовым в Росгвардии служат дети и 23-летний внук, которые, по его словам, были вместе с ним во время военного мятежа.

