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    Градозащитники предложили МВД забрать на хранение мемориальную доску Ахматовой, которую сняли с «Крестов»

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    Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) обратилось к главе регионального ГУ МВД Роману Плугину с предложением забрать на хранение снятую со стены бывшей тюрьмы «Кресты» мемориальную доску в память о поэтессе Анне Ахматовой. Об этом «Фонтанке» 26 июня рассказали в ВООПИиК.

    В обращении (документ есть в распоряжении редакции) говорится, что в 2021 году силами Общества охраны памятников был создан центр культурного наследия им. академика Б. Б. Пиотровского, в том числе и для хранения архитектурных элементов, имеющих высокую ценность. Например, там хранятся остатки горельефа «Мефистофель», сбитые с дома Лишневского, а также исторические витражи и малые архитектурные формы.

    «В целях обеспечения сохранности мемориальной доски в память о поэтессе Анне Ахматовой просим передать ее ГО СПб ВООПИиК для хранения в Петербургском центре культурного наследия им. академика Б. Б. Пиотровского вплоть до определения ее дальнейшей правовой судьбы и места постоянного размещения», — говорится в тексте обращения.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как со стены КПП «Крестов» пропала мемориальная доска, на которой выбит «Реквием» Анны Ахматовой и портрет поэтессы. А также как доска нашлась в 21-м отделе полиции и попала в правовую лакуну, так как она не числится на балансе ФСИН и госкорпорации «ДОМ.РФ», которой в мае ведомство передало комплекс для дальнейшей продажи на торгах.

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    Анна АхматоваКрестыМемориальная доска
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