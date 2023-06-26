Градозащитники предложили МВД забрать на хранение мемориальную доску Ахматовой, которую сняли с «Крестов»

Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) обратилось к главе регионального ГУ МВД Роману Плугину с предложением забрать на хранение снятую со стены бывшей тюрьмы «Кресты» мемориальную доску в память о поэтессе Анне Ахматовой. Об этом «Фонтанке» 26 июня рассказали в ВООПИиК.



В обращении (документ есть в распоряжении редакции) говорится, что в 2021 году силами Общества охраны памятников был создан центр культурного наследия им. академика Б. Б. Пиотровского, в том числе и для хранения архитектурных элементов, имеющих высокую ценность. Например, там хранятся остатки горельефа «Мефистофель», сбитые с дома Лишневского, а также исторические витражи и малые архитектурные формы.

