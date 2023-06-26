Хотел тренировать трюки: тело 8-летнего мальчика найдено под обрывом в Анапе

Тело 8-летнего мальчика было найдено на дне обрыва в поселке Витязево ( 11 км от Анапы) Краснодарского края. По предварительным данным, ребенок хотел потренировать трюки рядом с лиманом. Следственный комитет по городу Анапе возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили 26 июня в пресс-службе ведомства.



По их данным, утром 23 июня восьмилетний мальчик гулял с матерью в поселке Витязево. Их пути разошлись возле поселкового магазина: женщина пошла по делам, а мальчик говорил, что хотел поехать на велосипеде в район лиманов потренировать трюки. Спустя какое-то время мать потеряла мальчика и принялась за его поиски, которые, к сожалению, оказались безрезультатными.

