Хотел тренировать трюки: тело 8-летнего мальчика найдено под обрывом в Анапе

Тело 8-летнего мальчика было найдено на дне обрыва в поселке Витязево (
По их данным, утром 23 июня восьмилетний мальчик гулял с матерью в поселке Витязево. Их пути разошлись возле поселкового магазина: женщина пошла по делам, а мальчик говорил, что хотел поехать на велосипеде в район лиманов потренировать трюки. Спустя какое-то время мать потеряла мальчика и принялась за его поиски, которые, к сожалению, оказались безрезультатными.
В ночь с 23 на 24 июня во время поисков уже с участием правоохранительных органов было найдено тело в нижней части обрыва, ведущего к лиману. У мальчика зафиксировали травмы, характерные для падения с высоты. Следы насильственной смерти не были обнаружены.
В рамках уголовного дела по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) проводится следственная проверка. Краевой Следственный комитет взял расследование под собственный контроль.