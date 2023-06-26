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    Хотел тренировать трюки: тело 8-летнего мальчика найдено под обрывом в Анапе

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    Тело 8-летнего мальчика было найдено на дне обрыва в поселке Витязево (11 км от Анапы) Краснодарского края. По предварительным данным, ребенок хотел потренировать трюки рядом с лиманом. Следственный комитет по городу Анапе возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили 26 июня в пресс-службе ведомства.

    По их данным, утром 23 июня восьмилетний мальчик гулял с матерью в поселке Витязево. Их пути разошлись возле поселкового магазина: женщина пошла по делам, а мальчик говорил, что хотел поехать на велосипеде в район лиманов потренировать трюки. Спустя какое-то время мать потеряла мальчика и принялась за его поиски, которые, к сожалению, оказались безрезультатными.

    В ночь с 23 на 24 июня во время поисков уже с участием правоохранительных органов было найдено тело в нижней части обрыва, ведущего к лиману. У мальчика зафиксировали травмы, характерные для падения с высоты. Следы насильственной смерти не были обнаружены.

    В рамках уголовного дела по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) проводится следственная проверка. Краевой Следственный комитет взял расследование под собственный контроль.

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    Гость26 Июн 2023 в 14:39
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