МЧС предупреждает о сложной погоде в Ленобласти

ГУ МЧС по Ленинградской области предупреждает о сложной метеорологической обстановке.
По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 26 июня начиная с 11–14 часов в регионе местами ожидаются грозы, ливни, град.
«Существует вероятность поражения объектов, <...> не оборудованных молниезащитой, <...> незначительных подтоплений придворовых территорий, дорог, пойменных участков, <...> повышается вероятность ДТП, <...> происшествий на акваториях», — отмечается в сообщении.
25 июня в Репино загорелась композиторская дача. Причиной стал удар молнии.
На погоду в регионе, как уже писала «Фонтанка», влияет циклон с юга. В Петербурге грозы ждут после полудня.