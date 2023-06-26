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    МЧС предупреждает о сложной погоде в Ленобласти

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    ГУ МЧС по Ленинградской области предупреждает о сложной метеорологической обстановке.

    По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 26 июня начиная с 11–14 часов в регионе местами ожидаются грозы, ливни, град.

    «Существует вероятность поражения объектов, <...> не оборудованных молниезащитой, <...> незначительных подтоплений придворовых территорий, дорог, пойменных участков, <...> повышается вероятность ДТП, <...> происшествий на акваториях», — отмечается в сообщении.

    25 июня в Репино загорелась композиторская дача. Причиной стал удар молнии.

    На погоду в регионе, как уже писала «Фонтанка», влияет циклон с юга. В Петербурге грозы ждут после полудня.

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