Успели купить евро по 110? Курсы пошли вниз

Кажется, что масштаб широко освещаемой в СМИ «массовой скупки валюты» оказался слегка преувеличенным. Курсы снижаются 25 июня.

Экстремальные курсы доллара и евро, которые установились на фоне внутриполитических событий и ушли далеко за 100, теперь снижаются.

Например, «Авангард» на Большой Конюшенной в воскресенье продает доллары по 89,7, а евро от 96,3, а при покупке от 200 евро или долларов будет и еще дешевле.

В обменнике на Лиговском накануне доллар за сутки вырос с 85 до 94,07 рубля, а уже 25 июня его отдают по 91 рублю. Евро, который вырос с 92,9 до 99,73 24 июня, опустился до 98 рублей.