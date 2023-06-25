Успели купить евро по 110? Курсы пошли вниз

Кажется, что масштаб широко освещаемой в СМИ «массовой скупки валюты» оказался слегка преувеличенным. Курсы снижаются 25 июня.
Экстремальные курсы доллара и евро, которые установились на фоне внутриполитических событий и ушли далеко за 100, теперь снижаются.
Например, «Авангард» на Большой Конюшенной в воскресенье продает доллары по 89,7, а евро от 96,3, а при покупке от 200 евро или долларов будет и еще дешевле.
В обменнике на Лиговском накануне доллар за сутки вырос с 85 до 94,07 рубля, а уже 25 июня его отдают по 91 рублю. Евро, который вырос с 92,9 до 99,73 24 июня, опустился до 98 рублей.
В приложении Сбера волатильность была низкой — в пределах 88–90 за доллар, но в кассах банка, где валюта реальна, расклад был иным. Например, курс продажи доллара, который достиг утром 24 июня 94,7 рубля, уже днем
Чем ситуация 24 февраля 2022 года была похожа на 24 июня 2023 года и что ожидали эксперты на бирже — читайте в материале «Фонтанки».