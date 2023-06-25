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    Успели купить евро по 110? Курсы пошли вниз

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    Кажется, что масштаб широко освещаемой в СМИ «массовой скупки валюты» оказался слегка преувеличенным. Курсы снижаются 25 июня.

    Экстремальные курсы доллара и евро, которые установились на фоне внутриполитических событий и ушли далеко за 100, теперь снижаются.

    Например, «Авангард» на Большой Конюшенной в воскресенье продает доллары по 89,7, а евро от 96,3, а при покупке от 200 евро или долларов будет и еще дешевле.

    В обменнике на Лиговском накануне доллар за сутки вырос с 85 до 94,07 рубля, а уже 25 июня его отдают по 91 рублю. Евро, который вырос с 92,9 до 99,73 24 июня, опустился до 98 рублей.

    В приложении Сбера волатильность была низкой — в пределах 88–90 за доллар, но в кассах банка, где валюта реальна, расклад был иным. Например, курс продажи доллара, который достиг утром 24 июня 94,7 рубля, уже днем 25-го стабилизировался на отметке в 87,67 рубля. Евро, который предлагали по 104,19 рубля, теперь стоит 96,7 рубля.

    Чем ситуация 24 февраля 2022 года была похожа на 24 июня 2023 года и что ожидали эксперты на бирже — читайте в материале «Фонтанки».

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в центр Ростова-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. Они пробыли в городе почти весь день, при этом часть вагнеровцев, как заявлялось, направилась в сторону Москвы, «разбираться» с руководством Минобороны. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов». Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ночь на 25 июня сообщил, что колонна ЧВК вышла из города и направилась в полевые лагеря.

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