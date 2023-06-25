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    Культурные лоси в Петербурге, переходя железную дорогу, пропустили «Сапсан»

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    Пару лосей заметили вечером 24 июня на севере Петербурга.

    «На Пискарёвке ходят лоси. Культурно подождали поезд и пересекли ж/д, ушли в сторону станции», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    В комментариях подписчики группы отмечают, что в субботу поезд «Сапсан» действительно отправлялся на север, с Финляндского вокзала.

    В это время года в города часто забредают молодые лоси, которых матери прогнали после рождения новым детёнышей. Кроме того, из-за большого количества комаров животные выходят на открытые пространства, в том числе к дорогам, где ветер может сдуть насекомых.

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