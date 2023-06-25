Культурные лоси в Петербурге, переходя железную дорогу, пропустили «Сапсан»

«На Пискарёвке ходят лоси. Культурно подождали поезд и пересекли ж/д, ушли в сторону станции», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В комментариях подписчики группы отмечают, что в субботу поезд «Сапсан» действительно отправлялся на север, с Финляндского вокзала.



В это время года в города часто забредают молодые лоси, которых матери прогнали после рождения новым детёнышей. Кроме того, из-за большого количества комаров животные выходят на открытые пространства, в том числе к дорогам, где ветер может сдуть насекомых.

