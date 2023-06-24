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    Комары в Ленобласти выгоняют на дороги лосей

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    У водителей новый повод быть осторожными. Лоси начинают выходить на открытые места, в том числе на дороги, чтобы спастись от назойливых насекомых.

    В этом году в лесах Ленинградской области очень много комаров и мошек, рассказывает 24 июня зоолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре». Людей спасают плотная одежда и репелленты, а диким животным сложнее. Лоси стараются держаться открытых мест, где насекомых сдувает ветер, вплотную подходят к дорогам.

    «На днях я встретил лесного великана прямо у Дороги Жизни. К счастью, лось, постояв на краю трассы, все же принял решение уйти в лес», — пишет Павел Глазков.

    В начале лета особую опасность представляют молодые лоси — годовалые, которых матери прогоняют от себя после рождения нового детеныша. Юнцы заходят в города, выскакивают на дороги. А в начале осени у лосей начинается гон, в это время теряют разум уже взрослые самцы.

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