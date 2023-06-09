Зачем лоси массово забегают в Петербург? Отвечает биолог

В конце весны и начале лета стало появляться больше новостей о встрече с лосями, в том числе и в Санкт-Петербурге. Биолог и основатель проекта «Каждой твари по паре» Павел Глазков объяснил, как животные оказываются в мегаполисах.
Дело в том, что это еще молодые лоси в возрасте около одного года. Еще несколько недель назад они беззаботно жили со своей мамой-лосихой, пишет биолог. Однако сейчас самки прогоняют от себя годовалых, потому что у них рождаются новые лосята.
«При рождении маленьких лосят матери прогоняют от себя своих годовалых, еще несмышленых отпрысков, и те вынуждены выйти в самостоятельную жизнь. Именно эти молодые животные по неопытности заходят даже в такие крупные города, как Санкт-Петербург», — говорится в публикации Глазкова.