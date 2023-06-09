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    Зачем лоси массово забегают в Петербург? Отвечает биолог

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    В конце весны и начале лета стало появляться больше новостей о встрече с лосями, в том числе и в Санкт-Петербурге. Биолог и основатель проекта «Каждой твари по паре» Павел Глазков объяснил, как животные оказываются в мегаполисах.

    «Каждой твари по паре» / Павел Глазков

    Дело в том, что это еще молодые лоси в возрасте около одного года. Еще несколько недель назад они беззаботно жили со своей мамой-лосихой, пишет биолог. Однако сейчас самки прогоняют от себя годовалых, потому что у них рождаются новые лосята.

    «При рождении маленьких лосят матери прогоняют от себя своих годовалых, еще несмышленых отпрысков, и те вынуждены выйти в самостоятельную жизнь. Именно эти молодые животные по неопытности заходят даже в такие крупные города, как Санкт-Петербург», — говорится в публикации Глазкова.

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