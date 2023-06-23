Петербургская школьница рассказала матери об изнасиловании. Задержан гражданский муж

Больше двух лет петербургская школьница не могла рассказать матери об изнасиловании. Она стала жертвой гражданского мужа женщины.



Жительница Петербурга обратилась в полицию Красносельского района накануне, стало известно «Фонтанке» 23 июня. Она сообщила, что в новогоднюю ночь в 2020 году её гражданский муж совершил действия сексуального характера в отношении её дочери. А в апреле 2022 года изнасиловал её в квартире на Гатчинском шоссе.



В этой же квартире сотрудники полиции задержали 32-летнего подозреваемого.



Возбуждено уголовное дело по статьям «изнасилование лица, не достигшего 14 лет», а также «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

