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    Петербургская школьница рассказала матери об изнасиловании. Задержан гражданский муж

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    Больше двух лет петербургская школьница не могла рассказать матери об изнасиловании. Она стала жертвой гражданского мужа женщины.

    Жительница Петербурга обратилась в полицию Красносельского района накануне, стало известно «Фонтанке» 23 июня. Она сообщила, что в новогоднюю ночь в 2020 году её гражданский муж совершил действия сексуального характера в отношении её дочери. А в апреле 2022 года изнасиловал её в квартире на Гатчинском шоссе.

    В этой же квартире сотрудники полиции задержали 32-летнего подозреваемого.

    Возбуждено уголовное дело по статьям «изнасилование лица, не достигшего 14 лет», а также «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

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