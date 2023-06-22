Судимым — служба по контракту, насильникам — запрет работы в такси: 8 законов, по которым начнем жить летом

В электронном виде ДТП по ОСАГО можно будет оформить только по европротоколу, без участия сотрудников ГИБДД Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Этим летом нас ждут сразу несколько важных изменений. Компенсации на оплату ЖКХ, а также родителям за уход за детьми в детсадах начнут выдавать по-новому, охотники смогут получать оружие от охотничьих хозяйств, а ДТП по ОСАГО можно будет оформить в электронном виде. Кроме того, судимым людям во время мобилизации разрешат служить по контракту, а также освободят от уголовной ответственности. О том, какие еще новые законы готовятся вступить в силу этим летом, расскажем в нашем обзоре.



Судимые смогут служить по контракту во время мобилизации (и освободятся от уголовной ответственности) На днях был принят законопроект, который устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ (ВС РФ) в период мобилизации, военного положения или в военное время. Принятый закон подразумевает, что мобилизованные или контрактники, участвующие в СВО и совершившие преступления небольшой и средней тяжести, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Аналогичный порядок прописывается и в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу.

Ко второму чтению профильный думский комитет поддержал поправки со списком статей Уголовного кодекса, по которым вышеизложенные гарантии получить не получится. От ответственности не освободят осужденных за:

теракт;

содействие террористической деятельности;

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности;

публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма;

прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности;

организацию террористического сообщества и участие в нем;

организацию террористической организации и участие в ней;



шпионаж;

захват заложников;

экстремистские преступления;

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Принятые нормы также будут распространяться на правоотношения, связанные с прохождением военной службы лицами, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование на территории новых регионов до даты их принятия в состав РФ.



Кроме того, в этом же законопроекте говорится о праве судимых и ограниченно годных заключать контракт с Минобороны. Им разрешили заключать контракт на военную службу в период мобилизации, военного положения или военного времени. В то же время заключить контракт с Минобороны не смогут осужденные за госизмену, шпионаж, терроризм или преступления против половой неприкосновенности детей. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что «в ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен».

Мы подробно разбирали этот законопроект в отдельном материале. Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования (на момент написания материала был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, но не подписан президентом). Бойцы СВО получат льготы при поступлении в вузы Госдума приняла законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Документ также содержит норму о льготах при поступлении в университет участникам специальной военной операции (СВО). Изменения вносятся в закон «Об образовании».



Изначально документ предусматривал, что прохождение военной службы в ВС РФ будет учитываться в качестве индивидуальных достижений при поступлении в вузы и колледжи. В тексте закона говорится о том, что при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета наряду с результатами ЕГЭ и дополнительными вступительными испытаниями учитываются индивидуальные достижения призывников, а также контрактников, мобилизованных и бойцов СВО.



Ко второму чтению депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным и лидерами фракций внесли поправки о праве на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджета в пределах отдельной квоты для Героев России, участников СВО, включая тех, кто отражал нападения на территорию РФ, мобилизованных, ополченцев Донбасса и детей участников боевых действий за рубежом. Кроме того, согласно закону, дети умерших от коронавируса врачей, заразившихся при исполнении служебного долга, получат право льготного поступления в медицинские и фармацевтические вузы.



Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования (на момент написания материала был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, но не подписан президентом). Введут новый порядок выплаты компенсаций на оплату ЖКХ C 1 июля начнет работать единый подход по выдаче компенсаций на оплату ЖКХ — постановление об этом подписало правительство. Этот подход будет действовать для федеральных льготников. В их число входят:

Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и члены их семей, Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей (полностью не платят за жилье и ЖКХ, скидка составляет 100%);

участники Великой Отечественной войны (в том числе и те, кто работал в тылу), чернобыльцы и их вдовы, ветераны боевых действий и инвалиды войны, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, жители блокадного Ленинграда (компенсация 50%);



педагоги, руководители, их заместители, руководители структурных подразделений и их заместители в сельских школах и другие бюджетники (компенсация — 12 тысяч рублей в месяц, имеют на нее право при условии, что живут и работают по трудовому договору в селах, деревнях или поселках городского типа).



Компенсация по оплате ЖКУ для таких граждан предоставляется из федерального бюджета. Согласно новому документу, заявление на компенсацию можно подать через портал «Госуслуги», МФЦ или же лично обратиться в органы соцзащиты. Вместе с заявлением нужно предоставить документы на жилье, при необходимости — решение суда о том, находятся ли на иждивении дети до 18 лет, а также сведения об очном обучении детей. Общий перечень необходимых документов состоит из 25 пунктов, но большую часть запрашивают у других ведомств в электронной форме.

Рассмотреть заявление и принять решение о выдаче компенсации обязаны в течение 10 дней. Вот что может послужить основанием для отказа: если предоставлены документы, противоречащие сведениям, полученным во время межведомственного взаимодействия;

если заявитель не подходит ни под одну из категорий, имеющих право на услугу;

если у заявителя есть подтвержденная судебная задолженность по оплате ЖКХ не более чем за три последних года;

если заявитель уже получает такие услуги.

В постановлении также отмечено, что россияне, иностранцы и лица без гражданства, которые с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года постоянно жили на территории ДНР и ЛНР, и те, кто с 24 февраля по 29 сентября 2022 года постоянно жили в Запорожской и Херсонской областях, могут подать документы, составленные на украинском языке. Региональные и муниципальные власти могут при назначении поддержки из своих бюджетов устанавливать дополнительные требования для предоставления помощи. Мы подробно рассказывали о том, для чего власти решили ввести новый подход к выдаче компенсаций на оплату ЖКХ. Введут новый порядок выплаты компенсаций родителям за уход за детьми в детсадах Единый подход введут не только к выдаче компенсаций по оплате ЖКХ, но и к выплатам компенсаций родителям за уход за детьми в детсадах. Эту компенсацию выплачивают региональные власти или органы местного самоуправления. Услуга предоставляется одному из родителей ребенка, записанного в детский сад, при условии, если внесена родительская плата за присмотр и уход. Заявителем может быть как россиянин, так и иностранный гражданин (или лицо без гражданства).

Заявление, необходимые документы и информацию можно будет направить следующими способами: непосредственно в уполномоченный орган;

в электронной форме на портале «Госуслуги» или официальном сайте уполномоченного органа;

через МФЦ (если есть соглашение между МФЦ и уполномоченным органом);

почтой в уполномоченный орган. Рассмотреть заявление и принять решение обязаны в течение 6 дней. Оформлять ДТП по ОСАГО разрешат в электронном виде С 15 июля страховщики начнут оформлять убытки по авариям в электронном виде, но только в том случае, если это будет по европротоколу — без участия сотрудников ГИБДД. Такой способ оформления будет доступен на портале «Госуслуги» — заявление о возмещении можно будет подать через личный кабинет. В это заявление из профиля добавятся все нужные данные по автомобилю и водителю, там же формируется полный пакет документов. Дальнейшее взаимодействие со страховой компанией тоже может идти через личный кабинет.

Заявление будет считаться принятым, если предоставлены все необходимые документы. Если их будет недостаточно, автовладелец получит уведомление о том, что еще нужно приложить. Срок, в который можно дослать документы, не ограничивается, но рассматривать заявление будут только после того, когда страховщик получит все документы. Затем страховая компания согласует с заявителем время и место для проведения осмотра автомобиля — уведомление об этом также направляется в личный кабинет на «Госуслугах». На портале «Госуслуги» будет реализован только обмен электронными документами, услуга полноценного дистанционного осмотра не предусмотрена. Но по новым правилам допускается, что для первоначального проведения независимой экспертизы участник ДТП может прислать страховщику фото и видео в электронной форме. Сама же процедура осмотра поврежденного автомобиля не изменится. Через личный кабинет водителю сообщат только о времени и месте процедуры, все скрытые повреждения будут выявляться и оцениваться так же, как это происходит сегодня.

При этом урегулировать получение убытка в электронном виде по ОСАГО на первом этапе можно будет лишь в том случае, если документы о ДТП оформлены по европротоколу. Если же речь идет не о прямом возмещении убытка (и не о европротоколе), или же водитель не хочет обращаться в страховую компанию через «Госуслуги», то процедура урегулирования будет происходить как обычно. Минюст начнет вести банк данных экстремистских материалов С 15 июля Минюст будет вести банк данных экстремистских материалов. В него будут вноситься поступившие из суда копии решений о признании информационных материалов экстремистскими, а также сами материалы. Сведения из этих данных будут находиться в ограниченном доступе. Они будут предоставляться только сотрудникам органов, участвующих в противодействии экстремистской деятельности. — Создаваемый банк данных экстремистских материалов поможет повысить эффективность работы как при проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, так и при подготовке профилактических мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму, — год назад пояснял суть изменений председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.



Сейчас в России ведут открытый реестр экстремистских материалов. Он постоянно обновляется, все желающие могут с ним ознакомиться на сайте Минюста. В него включена не только литература, признанная экстремистской, но и статьи, публикации в интернете, фильмы, листовки и даже музыкальные альбомы. Появится новый порядок передачи оружия и патронов охотникам Охотничьи хозяйства и владельцы охотничьего оружия смогут на законных основаниях передавать оружие и патроны к нему охотникам. Для этого нужно иметь охотничий билет и одно из следующих разрешений, выданных Росгвардией или ее территориальным органом: разрешение на ношение и использование охотничьего оружия;

разрешение на хранение оружия;

разрешение на хранение и ношение оружия;

разрешение на хранение и использование оружия. Также уточнен перечень документов, которые должен иметь охотник, чтобы получить разрешение на оружие. Срок действия такого разрешения будет составлять 5 лет. Кроме того, договор о передаче охотничьего оружия можно будет заключать и с иностранными гражданами — срок действия такого разрешения будет составлять 90 дней.

Размеры госпошлины за выдачу разрешений на оружие не изменились — 500 рублей за первоначальное оформление и 250 рублей за переоформление. Кроме того, 250 рублей стоит переоформление лицензии на экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему. Истекает срок предоставления справки об отсутствии судимости для водителей такси и общественного транспорта 31 августа истекает срок, в течение которого водители такси и общественного транспорта должны будут предоставить работодателям справку об отсутствии судимости. Эта норма касается также и граждан стран — членов ЕАЭС: они должны будут предоставить справку об отсутствии судимости на родине (с переводом на русский). Если ее не будет, договор с такими водителями расторгнут.

Если же непогашенная или неснятая судимость есть у самого индивидуального предпринимателя, то ему также установят запрет на перевозки. Требование связано с запретом для водителей, имеющих непогашенную или неснятую судимость, управлять городским транспортом и такси. Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ и ряд других законов. Речь идет о тех, кто совершил некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления.



— К трудовой деятельности <...> не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение следующих преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, — говорится в тексте поправок в ТК РФ.

Кроме того, водителей, которых подозревают в совершении подобных преступлений, нужно будет отстранить от работы на весь период уголовного производства.