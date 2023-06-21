«Вы чем сейчас зарабатываете на жизнь?» Как Бут на собственной выставке отказался про торговлю газом говорить

В Петербурге в Музее политической истории России открылась художественная выставка Виктора Бута, полгода назад освобожденного из американской тюрьмы.





Посетители могут увидеть несколько десятков работ, которые «оружейный барон» написал во время заключения, которое он отбывал по обвинению в «контрабанде оружия и поддержке терроризма». Здесь же можно посмотреть и на тюремные вещи Бута. Например, письма, вырезки из газет и футболку, на которой он фломастером нарисовал букву «Z» и «носил не снимая».



Как выяснила «Фонтанка», сейчас Бут занят не только творчеством. В июне он вместе с партнером учредил три компании, которые продают газ, оборудование и топливо. Судя по названию одной из них, возможно, в Африку.



Полное интервью Виктора Бута — в нашем материале.

