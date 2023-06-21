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    «Вы чем сейчас зарабатываете на жизнь?» Как Бут на собственной выставке отказался про торговлю газом говорить

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    28 комментариев

    В Петербурге в Музее политической истории России открылась художественная выставка Виктора Бута, полгода назад освобожденного из американской тюрьмы.


    Посетители могут увидеть несколько десятков работ, которые «оружейный барон» написал во время заключения, которое он отбывал по обвинению в «контрабанде оружия и поддержке терроризма». Здесь же можно посмотреть и на тюремные вещи Бута. Например, письма, вырезки из газет и футболку, на которой он фломастером нарисовал букву «Z» и «носил не снимая».

    Как выяснила «Фонтанка», сейчас Бут занят не только творчеством. В июне он вместе с партнером учредил три компании, которые продают газ, оборудование и топливо. Судя по названию одной из них, возможно, в Африку.

    Полное интервью Виктора Бута — в нашем материале.

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    Комментарии 28

    Гость21 Июн 2023 в 23:02
    Виктор, дорогой, не слушай никого. Я знаю тебя и вижу, что ты изменился, усложнился, но не потерялся. Да, время изменилось и выросло новое поколение. Я вижу мужчину, который все также может действовать, не ребенка незрелого, не мамин пирожок, не дедушку, а мужчину. Процессы вокруг другие. Но у тебя такой незаурядный пытливый ум, ты чувствуешь людей, ты говоришь с каждым попадая в его ноты, ты в самое ближайшее время поймаешь все тонкие настроения и особенности мышления людей этого времени. У тебя есть огромная сила воли и умение ставить правильные цели, у тебя есть умение съесть слона по частям. Ты чувствуешь энергии, умеешь быть в потоке. Да, будешь дольше принимать решения, будешь взвешивать и сомневаться в себе, но твой аналитический и проницательный ум почувствует где нужно нажать на газ, а где притормозить. Ты пока под большим давлением, но просить помощи могут только сильные. Ты обретешь уверенность в себе. Все твои трудности решаемы. Главное, что ты жив и свободен. Все сможешь;)
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