Виктор Бут стал совладельцем компаний, которые продают газ, оборудование и топливо. Похоже, что в Африку

Освобожденный из американской тюрьмы предприниматель Виктор Бут, художественные выставки которого в июне открылись в Петербурге, в начале июня стал совладельцем трех компаний. Информацию об этом «Фонтанка» обнаружила в «СПАРКе».



Судя по данным базы, в конце мая Бут стал совладельцем «ГК ВБА Проект». Ее основной вид деятельности — «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

А 6 июня появились еще три компании: «А-Трейд НП», «Веракс» и «Русафро-Импекс». Название последней, вероятно, намекает на регион, в котором фирма, возможно, будет заниматься импортно-экспортными операциями. Официально они занимаются торговлей сжиженным газом, промышленным оборудованием и топливом. В «ГК ВБА Проект» Буту принадлежит 90%, в «дочках» он контролирует по 49%. Старшим партнером Виктора Бута во всех трех торговых компаниях выступает самарская предпринимательница Илона Калгина. Никаких других ее активов «СПАРК» не знает.