Виктор Бут стал совладельцем компаний, которые продают газ, оборудование и топливо. Похоже, что в Африку

Освобожденный из американской тюрьмы предприниматель Виктор Бут, художественные выставки которого в июне открылись в Петербурге, в начале июня стал совладельцем трех компаний. Информацию об этом «Фонтанка» обнаружила в «СПАРКе».
Судя по данным базы, в конце мая Бут стал совладельцем «ГК ВБА Проект». Ее основной вид деятельности — «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».
А 6 июня появились еще три компании: «А-Трейд НП», «Веракс» и «Русафро-Импекс». Название последней, вероятно, намекает на регион, в котором фирма, возможно, будет заниматься импортно-экспортными операциями. Официально они занимаются торговлей сжиженным газом, промышленным оборудованием и топливом. В «ГК ВБА Проект» Буту принадлежит 90%, в «дочках» он контролирует по 49%. Старшим партнером Виктора Бута во всех трех торговых компаниях выступает самарская предпринимательница Илона Калгина. Никаких других ее активов «СПАРК» не знает.
На просьбу «Фонтанки» прокомментировать свое участие в этом бизнесе и характер деятельности его новых компаний предприниматель ушел от ответа.
Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по американскому запросу. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля — воздух». Бута приговорили к
Бута освободили из американской тюрьмы в результате обмена заключенными. Он вернулся в Москву в начале декабря 2022 года. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале