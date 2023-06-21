ЗакС придумал, как и кому депутаты и чиновники должны сообщать о склонении их к коррупции

Законодательное собрание Петербурга 21 июня в первом чтении приняло законопроект, который прописывает порядок, кого и когда должны уведомлять чиновники и депутаты, если их склоняют к коррупции, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.



«Вот теперь у нас будет порядок уведомления уполномоченных органов, в случае если любое лицо, замещающее государственные должности Санкт-Петербурга, склоняется кем-либо когда-либо к коррупционным проявлениям», — объявил депутат Всеволод Беликов. Он добавил, что это требование федерального закона № 273 «О противодействии коррупции».

