ЗакС придумал, как и кому депутаты и чиновники должны сообщать о склонении их к коррупции

Законодательное собрание Петербурга 21 июня в первом чтении приняло законопроект, который прописывает порядок, кого и когда должны уведомлять чиновники и депутаты, если их склоняют к коррупции, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.
«Вот теперь у нас будет порядок уведомления уполномоченных органов, в случае если любое лицо, замещающее государственные должности Санкт-Петербурга, склоняется кем-либо когда-либо к коррупционным проявлениям», — объявил депутат Всеволод Беликов. Он добавил, что это требование федерального закона № 273 «О противодействии коррупции».
Депутат или чиновник, которого склоняют к коррупции, должен в течение пяти дней уведомить об этом прокуратуру. Если речь идет о людях, которые замещают госдолжности в парламенте, копия этого уведомления направляется также в Заксобрание, Контрольно-счетную палату, к омбудсменам. Если речь идет о человеке из городского правительства, копии должны быть отправлены бизнес-омбудсмену, в Горизбирком и администрацию губернатора. Форма обращения — произвольная.
Инициатива вызвала живое обсуждение среди депутатов. Глава фракции КПРФ Роман Кононенко поинтересовался, будет ли считаться коррупционным правонарушением, если, например, мать просит депутата устроить ребенка в детский сад вне очереди или бабушка просит депутата поменять газовую плиту, а в благодарность обещает сагитировать за него весь подъезд.
Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский попросил уточнить: будет ли считаться таким нарушением просьба избирателя депутату направить обращение в прокуратуру по его проблеме, если избиратель взамен пообещает проголосовать всем домом? Беликов ответил, что трактовка любой такой ситуации — это решение прокуратуры, а депутатам следует при возникновении сомнений обратиться в парламентскую комиссию и в прокуратуру. Он добавил на вопрос Вишневского, что обращение депутатов в органы надзора с целью соблюдения прав и свобод — святая обязанность депутата.