Армения объявила в розыск гражданина США по обвинению в убийстве россиянки

В Армении объявили в розыск гражданина США, которого обвиняют в убийстве россиянки — его бывшей возлюбленной. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.
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Следствие полагает, что девушку убил бывший возлюбленный. Они расстались в мае 2020 года из-за сцен ревности и попыток контроля со стороны мужчины. Якобы смириться с разрывом он не смог и начал угрожать девушке и распространять про нее клеветнические сведения в интернете. Чтобы окончательно выяснить отношения, она якобы согласилась встретиться в Ереване.
Пара пообедала в ресторане и поехала на арендованном мужчиной внедорожнике в гостевой дом, который он также снял. Затем, полагает следствие, в еще не установленном месте мужчина нанес девушке смертельные удары и вывез тело на трассу Дилижан — Ереван, а затем уехал в Грузию, откуда вылетел в Турцию.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, мужчина объявлен в розыск.