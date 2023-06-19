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    Армения объявила в розыск гражданина США по обвинению в убийстве россиянки

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    В Армении объявили в розыск гражданина США, которого обвиняют в убийстве россиянки — его бывшей возлюбленной. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

    Тревогу забила мать погибшей — заявила, что ее 24-летняя дочь 4 июня прилетела в Ереван из Москвы, встретилась со знакомым мужчиной и с тех пор не выходила на связь. Через несколько дней обнаженное тело девушки нашли в лесу у дороги, а на разных участках трассы лежала ее одежда со следами крови. По предварительным данным, девушка погибла от черепно-мозговой травмы.

    Следствие полагает, что девушку убил бывший возлюбленный. Они расстались в мае 2020 года из-за сцен ревности и попыток контроля со стороны мужчины. Якобы смириться с разрывом он не смог и начал угрожать девушке и распространять про нее клеветнические сведения в интернете. Чтобы окончательно выяснить отношения, она якобы согласилась встретиться в Ереване.

    Пара пообедала в ресторане и поехала на арендованном мужчиной внедорожнике в гостевой дом, который он также снял. Затем, полагает следствие, в еще не установленном месте мужчина нанес девушке смертельные удары и вывез тело на трассу Дилижан — Ереван, а затем уехал в Грузию, откуда вылетел в Турцию.

    Возбуждено уголовное дело об убийстве, мужчина объявлен в розыск.

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