Армения объявила в розыск гражданина США по обвинению в убийстве россиянки

В Армении объявили в розыск гражданина США, которого обвиняют в убийстве россиянки — его бывшей возлюбленной. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.



Тревогу забила мать погибшей — заявила, что ее 24-летняя дочь 4 июня прилетела в Ереван из Москвы, встретилась со знакомым мужчиной и с тех пор не выходила на связь. Через несколько дней обнаженное тело девушки нашли в лесу у дороги, а на разных участках трассы лежала ее одежда со следами крови. По предварительным данным, девушка погибла от черепно-мозговой травмы.