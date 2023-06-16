«Мы все расстроены случившимся». В ГМЗ «Павловск» прокомментировали гибель лосей на заборе

В Государственном музее-заповеднике «Павловск» прокомментировали гибель двух молодых лосей, пытавшихся перепрыгнуть парковую ограду с острыми прутьями. Как рассказала «Фонтанке» 16 июня директор ГМЗ, в учреждении все опечалены. «Мы все расстроены случившимся», — отметила Вера Дементьева.
При этом глава музея-заповедника указала на то, что забор проходит по всем нормативам, а предписание от комитета по природопользованию они ранее не получали. Кроме того, по словам Веры Дементьевой, через ГМЗ не проходят миграционные трассы диких животных, а в сторону Павловска лосей и других лесных жителей гонят многочисленные коттеджные стройки в Ленобласти.
«За последние годы гибель животных случалась несколько раз. Даже если мы спилим эти пики, лоси все равно будут травмироваться, это не поможет», — считает директор музея.
По словам Веры Дементьевой, иногда животных гонят к заповеднику намеренно. Около восьми лет назад сотрудники ГМЗ обнаружили соль на деревьях и браконьерскую засидку. Глава музея-заповедника считает, что проблему нужно решать комплексно, понять, почему лоси, кабаны и другие звери бегут в Павловск все чаще.
В пятницу утром местный житель нашел трупы двух лосей на ограде парковой зоны со стороны поселка Тярлево. В Смольном сказали, что просили администрацию ГМЗ установить безопасные конструкции на пути миграции диких животных. Последний случай вынудил комитет по природопользованию обратиться в прокуратуру.