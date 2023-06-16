    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    762мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd83.96eur90.97

    «Мы все расстроены случившимся». В ГМЗ «Павловск» прокомментировали гибель лосей на заборе

    5559
    12 комментариев

    В Государственном музее-заповеднике «Павловск» прокомментировали гибель двух молодых лосей, пытавшихся перепрыгнуть парковую ограду с острыми прутьями. Как рассказала «Фонтанке» 16 июня директор ГМЗ, в учреждении все опечалены. «Мы все расстроены случившимся», — отметила Вера Дементьева.

    При этом глава музея-заповедника указала на то, что забор проходит по всем нормативам, а предписание от комитета по природопользованию они ранее не получали. Кроме того, по словам Веры Дементьевой, через ГМЗ не проходят миграционные трассы диких животных, а в сторону Павловска лосей и других лесных жителей гонят многочисленные коттеджные стройки в Ленобласти.

    «За последние годы гибель животных случалась несколько раз. Даже если мы спилим эти пики, лоси все равно будут травмироваться, это не поможет», — считает директор музея.

    По словам Веры Дементьевой, иногда животных гонят к заповеднику намеренно. Около восьми лет назад сотрудники ГМЗ обнаружили соль на деревьях и браконьерскую засидку. Глава музея-заповедника считает, что проблему нужно решать комплексно, понять, почему лоси, кабаны и другие звери бегут в Павловск все чаще.

    В пятницу утром местный житель нашел трупы двух лосей на ограде парковой зоны со стороны поселка Тярлево. В Смольном сказали, что просили администрацию ГМЗ установить безопасные конструкции на пути миграции диких животных. Последний случай вынудил комитет по природопользованию обратиться в прокуратуру.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПавловскЖивотныеЛоси
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ12

    Комментарии 12

    Гость16 Июн 2023 в 17:46
    Позорище, дикость, жадность, глупость - платный вход! Нигде такого нет, только в Павловске. 150 руб билет и дикие очереди в кассу! И не пускают обратно, если вышел по надобности - покупай снова билет. Недостойные наследники великой цивилизации узурпировали право распоряжаться великим наследием.
    +0−0
    houspi16 Июн 2023 в 17:43
    "предписание от комитета по природопользованию они ранее не получали". Речь не мужа но пресмыкающегося. Своего ума нету, все строго по команде.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 17:29
    Они расстроены! И только? Какое потрясающее лицемерие и цинизм. Как одолжение они видишь ли могут спилить пики. А пивнуху мерзкую с шашлыками-машлыками из парка убрать слабо? Они видите ли совсем не в курсе, кто приманивает лосей и других животных и загоняет их к ограде, а камеры видеонаблюдения на что, а фотоловушки. Не слышали про такие? А ток малой мощности, неопасный для животных не пробовали, колючку натянуть на забор и вообще убрать этот забор. Они сейчас штрафов за лосей больше заплатят чем убыток от безбилетников. Платный вход в пригородные парки это дикость и жадность, можно подумать они эти парки проектировали и высаживали, строили эти прекрасные дворцы. Варвары, бездушные, жадные, лицемерные варвары, которые думают только о наживе, которым не жалко ни людей, ни ещё более уязвимых животных-мучеников, жертв человеческой жестокости и безразличия!
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close