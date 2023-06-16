«Мы все расстроены случившимся». В ГМЗ «Павловск» прокомментировали гибель лосей на заборе

В Государственном музее-заповеднике «Павловск» прокомментировали гибель двух молодых лосей, пытавшихся перепрыгнуть парковую ограду с острыми прутьями. Как рассказала «Фонтанке» 16 июня директор ГМЗ, в учреждении все опечалены. «Мы все расстроены случившимся», — отметила Вера Дементьева.



При этом глава музея-заповедника указала на то, что забор проходит по всем нормативам, а предписание от комитета по природопользованию они ранее не получали. Кроме того, по словам Веры Дементьевой, через ГМЗ не проходят миграционные трассы диких животных, а в сторону Павловска лосей и других лесных жителей гонят многочисленные коттеджные стройки в Ленобласти.