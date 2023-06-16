Оградой-убийцей из Павловского парка занялась прокуратура. В Смольном предупреждали

Природоохранная прокуратура взяла на контроль ситуацию с гибелью лосей на заборе Павловского парка. Об этом 16 июня «Фонтанке» рассказали в петербургском комитете по природопользованию. Там отметили, что уже неоднократно обращали внимание руководства на недопустимость использования травмоопасных конструкций на пути миграции диких животных.

«Для предотвращения гибели животных комитетом давались указания о необходимости применения безопасных конструкций. В связи с тем, что указания были проигнорированы, комитет обратился в природоохранную прокуратуру. Зафиксированный случай находится на контроле природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга», — рассказали в комитете.