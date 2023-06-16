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    Оградой-убийцей из Павловского парка занялась прокуратура. В Смольном предупреждали

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    15 комментариев

    Природоохранная прокуратура взяла на контроль ситуацию с гибелью лосей на заборе Павловского парка. Об этом 16 июня «Фонтанке» рассказали в петербургском комитете по природопользованию. Там отметили, что уже неоднократно обращали внимание руководства на недопустимость использования травмоопасных конструкций на пути миграции диких животных.

    «Для предотвращения гибели животных комитетом давались указания о необходимости применения безопасных конструкций. В связи с тем, что указания были проигнорированы, комитет обратился в природоохранную прокуратуру. Зафиксированный случай находится на контроле природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга», — рассказали в комитете.

    Ранее «Фонтанка» публиковала видео с места происшествия. В поселке Тярлево рядом со входом в парк два лося пытались перепрыгнуть ограду, но зацепились за острые прутья и погибли. Местный житель рассказал, что, по его подсчетам, из-за опасного забора погибли уже как минимум 8 сохатых.

    © Фонтанка.Ру
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    Комментарии 15

    Гость16 Июн 2023 в 14:13
    Давно пора заменить Веру Деметьеву. Не исполняла свои прямые обязанности в Комитете по защите памятников культуры. Равнодушная чиновница, и было обидно, когда ей на расправу отдали именно Павловск.
    Думаю, у комитета по культуре хватит сил и ума расстаться с ней, как и с Гусевым из ГРМ.
    +0−0
    Игoрь16 Июн 2023 в 13:44
    Даешь указания - контролируй! Комитет виноват 100%
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 12:49
    Когда лось кидается под машину и погибает, штраф всегда платит водитель. Надеюсь руководство Павловского парка заплатит штраф за гибель 8 лосей на их заборе!
    +8−0
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