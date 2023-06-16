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    В Павловском парке ограда-убийца стала причиной гибели двух лосей

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    читатель «Фонтанки» Василий

    Смертельно опасный забор в Павловском парке убивает лосей. Заостренные металлические прутья становятся последней преградой для животных. Утром 16 июня читатель «Фонтанки» Василий во время прогулки с собакой обнаружил трупы двух сохатых. По его подсчетам, из-за ограды погибли не менее восьми лосей.

    Читатель поделился кадрами с места происшествия. На них два лося свисают с забора, зацепившись за прутья задней частью корпуса. К сожалению, животным уже ничем нельзя было помочь.

    Фото: читатель «Фонтанки» Василий
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    «Фонтанка» отправила запрос в пресс-службу музея-заповедника.

    Фото: читатель «Фонтанки» Василий

    © Фонтанка.Ру
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