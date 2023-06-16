В Павловском парке ограда-убийца стала причиной гибели двух лосей

читатель «Фонтанки» Василий
Смертельно опасный забор в Павловском парке убивает лосей. Заостренные металлические прутья становятся последней преградой для животных. Утром 16 июня читатель «Фонтанки» Василий во время прогулки с собакой обнаружил трупы двух сохатых. По его подсчетам, из-за ограды погибли не менее восьми лосей.
Читатель поделился кадрами с места происшествия. На них два лося свисают с забора, зацепившись за прутья задней частью корпуса. К сожалению, животным уже ничем нельзя было помочь.
«Фонтанка» отправила запрос в пресс-службу музея-заповедника.